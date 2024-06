Guardiola me ha hecho un mejor jugador, dice belga doku

FRIBURGO, Alemania, 24 jun (Reuters) - El extremo belga Jeremy Doku atribuyó al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el mérito de haberle ayudado a mejorar su juego, pero aseguró no haber tenido noticias suyas durante la Eurocopa.

Doku, de 22 años, es una de las estrellas emergentes de la selección belga, y viene de una exitosa primera temporada en la Premier League en la que ganó el título con el City.

"Gracias al City sé más de fútbol. Ahora entreno con mejores jugadores, juego contra mejores equipos y eso me ha cambiado. He aprendido mucho tanto de los buenos momentos como de los difíciles", dijo el lunes Doku en rueda de prensa.

"Pep es muy intenso, tiene mucha pasión. Es un perfeccionista y cuando juegas en el City también te conviertes en un perfeccionista. He tenido muchos momentos en los que pensaba que lo había hecho bien y entonces él viene y me dice 'podrías haber hecho esto o aquello de otra manera'. He aprendido mucho de él".

Doku aseguró, sin embargo, que no ha tenido ningún contacto con el seleccionador de su club durante la Euro.

"No me ha enviado ningún mensaje, pero estoy seguro de que ve los partidos (...) o quizá no, porque ve muchos partidos. A lo mejor está jugando al golf. Pero se preocupa por los jugadores".

Bélgica juega el miércoles su último partido por el Grupo E contra Ucrania en Stuttgart.

(Reporte de Mark Gleeson; Editado en español por Javier Leira)

