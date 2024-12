Guardiola responde a la afición del Liverpool, que pidió su despido

El técnico del Manchester City Pep Guardiola mostró seis dedos, en referencia a las ediciones de la Premier League que ha ganado, después de que la afición del Liverpool pidiera su despido, este domingo en el triunfo 2-0 de los Reds en Anfield.

"Serás despedido mañana", cantaron al técnico español mientras el City sufría su sexta derrota en siete partidos para quedarse a once puntos del líder Liverpool en la clasificación.

Guardiola respondió a los hinchas mostrando seis dedos, en referencia a las seis ediciones de la Premier League que ha ganado desde que llegara al City en 2016.

"Todos los estadios quieren despedirme, comenzó en Brighton (derrota 2-1 del City el 9 de noviembre)", dijo Guardiola.

"Quizás tengan razón vistos los resultados que hemos tenido", añadió.

La derrota de este domingo fue la sexta en diez visitas del City a Anfield con Guardiola en el banquillo, con solo una victoria, en 2021, a puerta cerrada por la pandemia de covid-19.

"No me esperaba esto en Anfield. No me esperaba esto de la gente de Liverpool, pero es lo que hay... Es parte del juego, lo entiendo completamente, hemos tenido increíbles batallas juntos, les tengo respeto", añadió Guardiola.

kca/nf/pm/iga

AFP