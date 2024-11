Guardiola y un desconcertado Man City enfrentan el partido que más temen

Pep Guardiola no disfruta la expedición a Anfield en las mejores circunstancias.

“Me asustan”, dijo el entrenador del Manchester City sobre Liverpool y su prolífica delantera liderada por Mohamed Salah durante un documental emitido en 2018, cuando el equipo de Guardiola era por lejos el mejor de Inglaterra.

¿Se pueden imaginar qué estará pensando ahora?

En medio de la peor racha de resultados en su carrera como entrenador, seguramente Guardiola preferiría cualquier otro partido en el calendario antes que visitar a Liverpool.

Pero eso es lo que le espera al técnico catalán y a sus agobiados campeones defensores el domingo en la rivalidad más apasionante de la Liga Premier en la actualidad, que, dada la forma actual, promete ser un duelo desigual.

“Anfield siempre es difícil, sea cual sea la situación. Va a ser tan difícil como sea posible", comentó Ilkay Gundogan, mediocampista del City. "Pero eso resume la situación actual”.

De hecho, Liverpool y Man City —los dos primeros de la liga, separados por ocho puntos— transitan en direcciones opuestas.

Liverpool no solo lidera la Premier, sino también la Liga de Campeones de 36 equipos. Viene de ganarle al Real Madrid, y ha ganado 17 de sus 19 partidos en todas las competiciones esta temporada, perdiendo solo una vez.

El City acaba de desperdiciar una ventaja 3-0 a los 75 minutos para empatar 3-3 con Feyenoord. Habían perdido previamente cinco partidos consecutivos, incluyendo un 4-0 en casa contra Tottenham. Guardiola nunca ha perdido tantos partidos seguidos en su carrera como entrenador. El equipo ha encajado l menos dos goles en cada uno de esos seis partidos y 17 en total.

La mala racha tiene al City en el 17mo puesto en la clasificación de la Champions y podría quedar fuera de los cuatro primeros de la Premier la noche del domingo.

“No somos capaces de ganar partidos. Como equipo siempre hemos encontrado la manera de ganar partidos. Ahora mismo, después del 3-0 y otras situaciones, es como si no hubiera pasado nada", dijo Guardiola tras el resultado contra Feyenoord.

Entonces, ¿cómo se ha desmoronado tan espectacularmente City, el ganador de los últimos cuatro títulos de la Premier?

El City echa de menos a Rodri, el flamante ganador del Balón de Oro. El mediocampista de contención es un jugador fundamental en la salida del balón y blindar a la defensa. Mateo Kovacic quedó como el reemplazo de Rodri pero regresó lesionado de la reciente fecha internacional con Croacia y no jugó en la derrota contra Tottenham, así como en el partido ante Feyenoord. Los cuatro zagueros centrales —John Stones, Ruben Dias, Manuel Akanji y Nathan Ake— arrastran problemas físicos. Todos estuvieron ausentes hace dos semanas y acaban de volver, posiblemente de manera prematura. Mientras tanto, el enganche Kevin De Bruyne no ha sido titular desde mediados de septiembre debido a una persistente lesión en la ingle.

Todos los equipos tienen lesiones y se trata de saber asimilarlas.

Guardiola, a pesar de su indudable genialidad como táctico, no lo ha hecho muy bien. Reconoce que está reacio a cambiar su estilo, casado con una idea basada en la posesión y la presión alta, sin importar el personal que tenga disponible. Otros entrenadores podrían cambiar de táctica en las circunstancias, posiblemente jugando más defensivamente y principalmente al contraataque —como hizo Carlo Ancelotti con Real Madrid ante City en la Champions la temporada pasada. Guardiola dice que no puede hacer eso. Si su City intenta jugarle de tú a tú a un dinámico Liverpool el domingo, podría salir muy mal.

Se deben hacer cuestionamiento sobre la estrategia de transferencias y reclutamiento del City en los últimos dos años. ¿Cómo puede Rodri ser el único mediocampista defensivo puro en el equipo? Kovacic y ahora Gundogan están desempeñando esa posición, pero no tienen ese perfil. ¿Cómo puede Erling Haaland ser el único delantero nato en el equipo? El City vendió a Julian Alvarez, básicamente el suplente de Haaland, al Atlético de Madrid en el verano y no lo reemplazó.

No sería sorpresa que Haaland se lesione en algún momento dada lo sobrecarga que tiene. Las recientes contrataciones en el mediocampo de City —Matheus Nunes, Kovacic y Gundogan— no han rendido dividendos. Tampoco han abordado lo que deberían haber sido prioridades en otros sectores. Kovacic y Gundogan están en sus 30, dejando al mediocampo de City luciendo lento, especialmente sin balón, y cansado. El City también solía tener extremos con olfato goleador como Raheem Sterling, Leroy Sané y Riyad Mahrez. En Jack Grealish, Savinho y Jeremy Doku, tienen jugadores técnicamente excelentes, pero que no son incisivos.

Esta temporada, de todas las temporadas, Guardiola necesitaba una plantilla más amplia. Las lesiones son imposibles de predecir, pero sabía que habría más partidos en el calendario debido a un formato expandido de la Champions y la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos que extenderá la campaña posiblemente hasta mediados de julio. Guardiola siempre ha preferido trabajar con una plantilla pequeña con el fin de mantener involucrados a la mayor cantidad posible de jugadores. Eso seguramente tiene que cambiar.

Es intangible, pero ¿cuánto está pesando en el equipo el próximo veredicto sobre los más de 100 cargos contra el City por supuestas violaciones al fair play financiero? Es ampliamente conocido que el fallo podría anunciarse a principios de 2025, con deducciones de puntos e incluso el descenso como posibilidad. Quizás los jugadores están empezando a sentir eso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

