Guía para seguir el breaking en los Juegos de París-2024

Guía para seguir la competición de breaking en los Juegos Olímpicos de París (26 de julio-11 de agosto):

. Los orígenes

París será escenario del estreno en los Juegos Olímpicos de este deporte, surgido de la cultura hip-hop en barrios desfavorecidos de Nueva York en los años setenta.

Suscitando el interés de los medios, el breaking se exportó después a la conquista de Asia y Europa.

Durante mucho tiempo se organizó en torno a asociaciones y eventos privados como BC One y Battle of the Year, y no fue hasta 2018 cuando pasó a formar parte del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La disciplina cuenta ahora con sus propios Campeonatos del Mundo, donde compiten cada año los mejores atletas del planeta.

. Formato de la competición

El breaking es un concurso de baile en el que Bboys y Bgirls (nombres que reciben los deportistas) se baten en duelo en un cypher (escenario circular), acompañados por la música de un DJ y los ánimos de un MC (maestro de ceremonias).

Deben realizar figuras acrobáticas en el suelo o en el aire para ganarse los votos de cinco jueces, que decidirán el ganador por mayoría.

Estos jueces valoran el componente atlético de cada pasaje, la dificultad y calidad de ejecución de los movimientos, así como la originalidad y "musicalidad" del bailarín, es decir, la forma en que adapta la coreografía a la música.

. Calendario y sede

Número de competidores: 32 breakers (16 mujeres y 16 hombres).

Fechas de la competición: 9 de agosto (mujeres) y 10 de agosto (hombres).

Formato: los dieciséis breakers se dividen en cuatro grupos de cuatro bailarines. Durante los duelos de esta fase clasificatoria, cada participante tiene dos pases de unos 60 segundos ante su oponente.

Al final de los duelos, los dos mejores de cada grupo, es decir ocho breakers, se clasifican para la ronda final. Durante esta ronda, los bailarines realizan tres pases cada uno en lugar de dos.

Lugar: las pruebas de breaking tendrán lugar en el parque urbano de La Concorde, en el centro de París, donde también se celebrarán las pruebas de BMX freestyle, skateboarding y básquet 3x3.

. La anécdota

El breaking se popularizó en Francia en los años 80, en particular en el departamento de Sena-Saint Denis con las primeras concentraciones y en televisión gracias al programa H.I.P H.O.P del presentador Sidney.

París podría ser la única aparición olímpica para este deporte ya que no fue seleccionado para los próximos Juegos de Los Ángeles-2028.

fd/ng/gbv/mcd

AFP