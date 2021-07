Haití arresta a 3 policías e instala nuevo primer ministro

Puerto príncipe (ap) — los haitianos realizaron ceremonias oficiales el martes en honor del presidente asesinado jovenel moïse, al tiempo que instalaron a un nuevo líder interino y arrestaron a por lo menos tres agentes de policía implicados en el magnicidio.

El primer ministro designado, Ariel Henry, rindió juramento en reemplazo del primer ministro interino, Claude Joseph, quien asumió las riendas del gobierno haitiano con el apoyo de la policía y el ejército después del ataque del 7 de julio en la residencia privada de Moïse.

“Soy de una escuela que cree en el diálogo”, dijo Henry al pedir unidad y prometer reunirse con varios sectores en los próximos días para crear consenso. “El pueblo haitiano es la solución a la crisis”.

Henry, neurocirujano de profesión y exministro del gabinete, se ha comprometido a crear un gobierno consensual provisional para dirigir al país hasta que se celebren elecciones. Dijo que ya se reunió con varios personajes de la esfera política nacional, de la sociedad civil y del sector privado.

El gobierno dio a conocer los nombres que conformarán el gabinete de Henry. Los ministros de Justicia, Economía, Finanzas, Agricultura, entre otros, conservarán sus cargos.

En el patio del Museo del Panteón Nacional, en el centro de Puerto Príncipe, una multitud de dignatarios internacionales y funcionarios haitianos se reunieron a la sombra de una buganvilia para conmemorar a Moïse, cuyo asesinato conmocionó a la nación.

Un enorme retrato del presidente asesinado colgaba detrás de Joseph mientras él se dirigía a los dolientes. “El presidente está muerto por sus convicciones políticas y sociales”, declaró.

Joseph acusó a oligarcas y criminales de asesinar el carácter del presidente y luego al propio mandatario. Pidió a todos aprovechar el momento como una oportunidad para encontrar un propósito en común y soluciones viables y duraderas.

Moïse recibió varios disparos y su esposa resultó herida de gravedad, y aunque las autoridades han arrestado a por lo menos 26 personas relacionadas con el caso, aún se desconoce quién fue el responsable intelectual del magnicidio.

El jefe de policía Léon Charles anunció cuatro arrestos adicionales el martes, tres de los cuales son oficiales de policía, cuyos rangos no se dieron a conocer.

“Hubo infiltración en la policía”, dijo.

La policía identificó al cuarto sospechoso, que no pertenece a la policía, como Dominick Cauvin.

Una persona de nombre Dominick Cauvin ha vivido en el sur de Florida, y en últimos años ha residido en Miami, Miami Beach y Pembroke Pines, de acuerdo con registros públicos. Según su perfil de LinkedIn, es consultor independiente de seguridad; su cuenta privada de Instagram señala que es fundador y propietario de Armotech International Corp y de Armotech Group S.A., en Haití.

Actualmente, Cauvin aparece como director general de una compañía con sede en Pembroke Pines, Florida, de nombre Armotech International Corp, la cual fue registrada ante el estado el 2 de noviembre de 2020, según registros públicos. Creó otra compañía de nombre similar, Armotech Group Inc., a principios de enero de 2020, aunque la empresa se disolvió en abril de 2021, de acuerdo con los registros.

Las autoridades dijeron previamente que habían detenido y aislado —pero no arrestado formalmente— a varios altos oficiales de la policía mientras intentaban determinar cómo los autores del ataque pudieron llegar hasta el presidente sin que sus guardias resultaran heridos.

El ministro haitiano de Elecciones, Mathias Pierre, dijo a The Associated Press el lunes que Joseph renunciaría y dejaría el puesto en manos de Henry, quien había sido designado por Moïse poco antes de su asesinato pero aún no había asumido el cargo.

