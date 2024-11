Haití cambia de primer ministro en medio de más turbulencias en su transición democrática

Puerto príncipe (ap) — un consejo transitorio creado para restablecer el orden democrático en haití firmó el domingo un decreto que destituye a gary conille como primer ministro interino y nombra en su lugar a alix didier fils-aimé, un empresario que anteriormente había sido considerado para el cargo.

El decreto, que se publicará el lunes, fue proporcionado a The Associated Press por una fuente gubernamental. La decisión significa un nueva turbulencia en un proceso de transición democrática de por sí problemático para Haití, que no ha celebrado elecciones democráticas en años, en gran parte debido a los altos niveles de la violencia de pandillas que azotan a la nación caribeña.

El consejo transitorio fue establecido en abril y se le otorgó la responsabilidad de elegir al próximo primer ministro y al gabinete de Haití con la esperanza de que ayudaría a calmar la agitación en Haití. Pero el consejo ha estado plagado de disputas internas, y en octubre varios de sus integrantes enfrentaron acusaciones de corrupción.

