"halcones" del bce enfrían las apuestas a más y mayores recortes de tasas de interés

Por Balazs Koranyi

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - Tres responsables del Banco Central Europeo intentaron enfriar el jueves las especulaciones del mercado sobre mayores recortes de las tasas de interés, instando al BCE a proceder gradualmente o al menos a mantener abiertas sus opciones.

El BCE ya ha recortado las tasas de interés tres veces este año y los inversores especulan con la posibilidad de bajas mayores y más rápidas, debido a los débiles datos económicos y los comentarios de algunos responsables de política monetaria en los últimos días.

Pero los jefes de los bancos centrales de Eslovenia, Alemania y Letonia se mostraron más cautos el jueves.

"Deberíamos seguir avanzando hacia la neutralidad con pasos medidos", dijo a Reuters Bostjan Vasle, jefe del banco central esloveno, durante las reuniones de otoño boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

Los economistas definen la tasa neutral como aquella que no restringe ni estimula el crecimiento económico, y la sitúan en la zona euro entre el 2% y el 2,5%, pero hay estimaciones que llegan al 3% y al 1,75%. El tipo de depósito del BCE está actualmente en el 3,25%.

"No es urgente hablar de no alcanzar el objetivo o de bajar la tasa neutral. No son temas de actualidad", añadió Vasle.

El gobernador del banco central portugués, Mario Centeno, había afirmado que una rebaja de 50 puntos básicos -el doble de las tres últimas del BCE- podría estar sobre la mesa en diciembre, y que las tasas podrían bajar hasta un nivel que volviera a estimular el crecimiento.

El gobernador del organismo italiano, Fabio Panetta, se hizo eco de la opinión.

Actividad empresarial se estanca

La inflación fue el mes pasado menor al objetivo del 2% fijado por el BCE.

Si bien se prevé un repunte en los últimos meses de 2024, algunos gobernadores dicen que el BCE debería volver a alcanzar el objetivo a principios de 2025.

El gobernador del banco central de Letonia, Martins Kazaks, reconoció esta posibilidad, pero dijo que esto no era razón para abandonar el mantra del BCE de tomar decisiones reunión por reunión, en lugar de proporcionar una orientación de antemano, como Panetta defendió el miércoles.

"El modus operandi que hemos tenido hasta ahora, reunión a reunión, analizando todos los datos, no sólo puntos de datos específicos, todavía se va a seguir", afirmó Kazaks.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, se pronunció al respecto, afirmando que el BCE no debe ser "precipitado", sino "cauto", haciéndose eco de los comentarios de la presidenta Christine Lagarde un día antes.

Sin embargo, parece que el BCE va a modificar su compromiso de mantener las tasas de interés restrictivas, tal y como informó Reuters en exclusiva la semana pasada.

"Si bajamos más las tasas de interés, nos situaremos en el límite superior de las estimaciones de tipos neutrales", dijo Vasle. "Una vez que lleguemos allí, puede ser apropiado alinear nuestro lenguaje sobre la necesidad de mantener las tasas restrictivas".

Kazaks intervino diciendo que las tasas "no deberían permanecer en territorio restrictivo cuando lleguemos al 2% (de inflación) de forma sostenible".

Vasle y Kazaks afirmaron que un "aterrizaje suave" de la economía, en el que el crecimiento se ralentiza pero no da paso a una recesión, sigue siendo la línea de base, pero admitieron que los riesgos están aumentando. (Escrito por Francesco Canepa en Fráncfort. Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters