Halep se siente discriminada tras la corta sanción infligida a Swiatek

La tenista rumana Simona Halep criticó públicamente este viernes la laxitud de la sanción a la polaca Iga Swiatek, suspendida un mes por un control positivo, mientras que ella misma había recibido una suspensión inicial de cuatro años.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) reveló el jueves que Swiatek, N.2 del mundo, dio positivo por una sustancia prohibida, por lo que la cuádruple campeona de Roland Garros fue castigada con una suspensión de corta duración.

"Me pregunto por qué esa diferencia de trato y de juicio. No encuentro y creo que no pueda haber una respuesta lógica", lamentó Halep en un largo mensaje escrito en rumano en su cuenta de Instagram.

"Sólo puede tratarse de mala voluntad por parte de la ITIA, la organización que ha hecho todo por destruirme a pesar de las evidencias. Quiso a toda costa destruir los últimos años de mi carrera", aseguró.

Primero suspendida hasta 2026 por un control positivo en el US Open 2022, y por una anomalía en su pasaporte biológico, Halep vio cómo el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) reducía en marzo de 2024 la sanción a nueve meses, lo que le permitió regresar a las pistas.

"Sufrí, sufro y sufriré quizá siempre la injusticia que me hicieron. ¿Cómo es posible que en casos idénticos que tuvieron lugar más o menos a la vez, la ITIA tenga enfoques completamente diferentes?", se preguntó la tenista de 33 años, actual 877 en el ranking mundial.

"Perdí dos años de mi carrera, muchas noches en blanco, reflexiones, ansiedad, preguntas sin respuesta... pero obtuve justicia. Resultó que era una contaminación y que (la anomalía) en mi pasaporte biológico era una pura invención", afirmó la rumana, campeona de Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019.

