Hallan cuerpo de joven desaparecida en norte de méxico tras abordar taxi didi

MEXICALI, México, 12 jul (Reuters) - Autoridades hallaron el cuerpo de una joven de 23 años que había desaparecido en el norte de México a principios de semana tras abordar un taxi de la aplicación china DiDi, un caso que despertó la indignación en el país, que lidia con una ola de feminicidios.

Paola Bañuelos abordó un taxi de DiDi la madrugada del lunes tras salir de un bar con su prima en la ciudad Mexicali, capital del estado Baja California, colindante con Estados Unidos. Desde entonces, la joven estaba desaparecida, denunció su familia a medios locales.

El miércoles, autoridades informaron que en una vivienda de la zona había sido localizado el vehículo que abordó Bañuelos, estudiante de Educación, antes de ser vista por última vez.

Un día más tarde, fue hallado su cuerpo con signos de violencia y en estado de descomposición en un paraje alejado, relató la fiscal estatal, María Elena Andrade.

La tarde del jueves se entregó Sergio Gutiérrez, el chofer del taxi DiDi y principal sospechoso de la muerte de la joven, informó la fiscalía estatal en un comunicado.

DiDi no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

En un video, el joven denunció que él y su familia fueron amenazados, por lo que decidió presentarse por cuenta propia en la Fiscalía de Ciudad Obregón, en el estado norteño Sonora, a donde huyó, dijo, "por miedo".

"La gente no sabe realmente qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia", dijo a los medios antes de entregarse.

En las próximas horas, el sospechoso iba a ser trasladado de vuelta a Mexicali para responder ante las autoridades.

"'No viajes sola', 'no te vistas así', 'no salgas de noche', 'no vayas a divertirte', 'no tomes alcohol' (...) Por más que lo intenten, nosotras no somos las culpables de vivir en un país donde hay gente que se siente con el derecho de matarnos", escribió en su cuenta de X Ceci Flores, líder de las madres buscadoras en Sonora.

Si bien los feminicidios se redujeron en 2023 en relación al año previo, México aún registra dos muertes de mujeres por razones de género cada día y activistas aseguran que la cifra es bastante mayor, pero que no se denuncia o no se cataloga como tal. De los 2,581 asesinatos de mujeres en 2023, apenas 827 fueron catalogados como "feminicidios".

Especialistas esperan que con Claudia Sheinbaum -quien a partir de octubre se convertirá en la primera mujer presidenta en la historia de México- se puedan reducir los feminicidios, pero sus críticos lo dudan argumentando que mientras gobernó la capital mexicana estos crímenes aumentaron. (Reporte de Víctor Medina en Mexicali, México; escrito por Diego Oré en Ciudad de México; editado por Adriana Barrera)

