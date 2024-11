Hallan cuerpo de obrera arrastrada por inundación del huracán Helene en fábrica de Tennessee

ERWIN, Tennessee, EE.UU. (AP) — Rescatistas de Tennessee informaron el viernes que recuperaron el cuerpo de la última persona que aún estaba desaparecida, después de que las graves inundaciones provocadas por el huracán Helene afectaran una fábrica de plásticos de la zona.

Rosa Andrade, de 29 años, forma parte de los seis empleados que murieron por no poder escapar de las crecientes aguas que rodeaban Impact Plastics en Erwin, un pequeño pueblo en el este de Tennessee. Los trabajadores que sobrevivieron declararon que no se les permitió salir sino hasta que el agua inundó el estacionamiento de la planta y se cortó la electricidad. Once personas fueron arrastradas y solo cinco pudieron ser rescatadas.

El capitán de Búsqueda y Rescate del Condado de Unicoi, Andrew Harris, dijo que los rescatistas descubrieron el cuerpo de Andrade el miércoles, más de un mes después del desbordamiento del río Nolichucky, ocurrido el 27 de septiembre.

Con una profundidad normal de 61 centímetros (2 pies), el río alcanzó una profundidad récord de 9,1 metros (30 pies) ese día, con más de 5,3 millones de litros (1,4 millones de galones) de agua fluyendo río abajo cada segundo, el doble de la cantidad de las Cataratas del Niágara.

Los familiares de algunos de los fallecidos demandaron a Impact Plastics y a su propietario, Gerald O’Connor. Entre ellos está la familia de Johnny Peterson, quien logró subir a la plataforma de un semirremolque que intentaba escapar de la zona y enviar mensajes de texto a su familia antes de ser arrastrado.

La Oficina de Investigación de Tennessee ya indaga las acusaciones relacionadas con Impact Plastics por orden del fiscal local. La oficina de seguridad laboral del estado también ha abierto su propia investigación sobre las circunstancias que rodearon las muertes.

O’Connor dijo que no se obligó a ningún empleado a seguir trabajando, y que fueron evacuados al menos 45 minutos antes de que la enorme fuerza de la inundación alcanzara el parque industrial.

Los trabajadores fallecidos son parte de las más de 200 personas que perdieron la vida por Helene en pueblos remotos a lo largo de los Apalaches. Fue el huracán más letal que haya golpeado el territorio continental de Estados Unidos desde Katrina en 2005. La tormenta también dejó a millones de personas sin electricidad, interrumpió el servicio de telefonía celular y destruyó sistemas de agua potable.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP