Hamás acusa a Al Fatá de promover la "falsa narrativa" de Israel para justificar el ataque de Al Mawasi

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado que Al Fatá --la principal facción de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)-- haya comprado las "narrativas falsas de la ocupación" al asegurar que había líderes militares, entre ellos Mohamed Deif, en el campo de desplazados en Al Mawasi, atacado en la víspera por Israel, dejando 90 muertos y 300 heridos.

Hamás ha hecho referencia a unas declaraciones del jefe del servicio de comunicación de Al Fatá, Munir al Jaghoub, quien habló de la presencia de estos líderes militares en la zona golpeada por las bombas israelíes, calificándolas de "calumnias" que no hacen más que justificar los crímenes de la ocupación.

"Identificarse, adoptar y promover las narrativas de la ocupación criminal es (...) una violación de los principios nacionales y morales, y una negación de la sangre de los mártires y los sacrificios de nuestro pueblo que, en Gaza, Cisjordania y Jerusalén se enfrentan a una brutal guerra de exterminio", señala.

"Hacemos un llamamiento al movimiento Fatá para que condene y rechace estas declaraciones antipatrióticas y trabaje para controlar y responsabilizar a quienes las hacen", ha reclamado Hamás en un comunicado, que recoge el diario 'Filastin'.

Las declaraciones en una televisión saudí de Al Jaghoub que no han gustado en Hamás hacen referencia a la responsabilidad que habrían tenido los islamistas en este último y mortífero ataque de Israel debido a que algunos de sus líderes militares, entre ellos el citado Deif, estaban "escondidos entre los civiles".

No obstante, el ataque --lanzado sobre un área declarada zona humanitaria por los militares israelíes-- no habría logrado su objetivo de acabar con la vida de Deif que, según Hamás sigue con vida, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reconocido que no está "totalmente seguro" de que haya muerto.

El 'número dos' de Hamás en la Franja de Gaza, Jalil al Haya, afirmó que estos ataques de Israel contra otros líderes del movimiento no son más que una excusa para seguir matando mujeres y niños y ha cuestionado que Netanyahu realmente quiera buscar un acuerdo.

Europa Press