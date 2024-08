Hamilton dice que monza se siente diferente en su última vez antes de llegar a ferrari

29 ago (Reuters) - Lewis Hamilton cuenta con cinco victorias en el Gran Premio de Italia en su palmarés, pero afrontar la carrera de Fórmula Uno de este fin de semana en Monza por última vez antes de unirse a Ferrari será una experiencia diferente, dijo el jueves el piloto de Mercedes.

Hamilton anunció en febrero que dejará Mercedes para correr con la escudería italiana la próxima temporada, y el piloto más laureado de todos los tiempos en la F1 está deseando correr delante de los aficionados italianos.

"No voy a mentir, definitivamente se siente un poco diferente", dijo Hamilton a los periodistas.

"Siempre es especial venir aquí. Llegamos en un momento decente. El tiempo es increíble hoy y también están los enormes cambios que se hicieron a la pista", señaló. "La pasión y la emoción que acompañan a esta carrera no se ven en muchos sitios".

Hamilton no sabe qué tipo de bienvenida le espera este fin de semana, pero el siete veces campeón del mundo dijo que siempre había disfrutado de un recibimiento amistoso por parte del público de Monza.

"No sé qué esperar. En los últimos años he tenido una cálida bienvenida cada vez que he venido, para ser honesto. Hubo una vez en la que luchamos de verdad contra Ferrari. No recuerdo qué año fue, pero incluso entonces, la gente era positiva", comentó Hamilton. "He oído mucho 'viene in Ferrari' (ven a Ferrari). Así que será interesante ver cómo es este año. Pero ya en Imola, por ejemplo, tuve una acogida muy cálida".

También será un fin de semana especial para el italiano Kimi Antonelli, de 18 años, que debutará en los entrenamientos el viernes con Mercedes, y se espera que sustituya a Hamilton cuando éste se marche.

"Dije hace tiempo que creo que es a quien debe elegir el equipo de cara al futuro. Y el tiempo dirá lo que acaban decidiendo hacer", dijo Hamilton. "Creo que sería bueno que la gente recordara que acaba de cumplir 18 años y que tiene un brillante futuro por delante. Y sí, estoy muy emocionado por ver y observar su progreso". (Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters