Harris cierra campaña en filadelfia y trump en michigan en vísperas de unas elecciones muy ajustadas

Por Nandita Bose y Steve Holland

Filadelfia/grand rapids, estados unidos, 5 nov (reuters) - d onald trump y kamala harris pronosticaron su victoria mientras hacían campaña por pensilvania y otros estados disputados el lunes, en el último y frenético día de unas elecciones presidenciales estadounidenses excepcionalmente reñidas. la campaña ha sido testigo de giros vertiginosos: dos intentos de asesinato y una condena por delito grave para el expresidente republicano trump y la sorprendente ascensión de la vicepresidenta demócrata harris a lo más alto de la candidatura después de que el presidente joe biden, de 81 años, renunciara a la reelección bajo la presión de su propio partido. desde marzo se han gastado más de 2.600 millones de dólares para influir en los votantes, según la empresa de análisis adimpact. sin embargo, los sondeos de opinión muestran a trump, de 78 años, y a harris, de 60, prácticamente empatados. es posible que el ganador no se conozca hasta días después de la votación del martes, aunque trump ya ha señalado que no aceptará una eventual derrota, como ya ocurrió en 2020. ambos candidatos pronosticaron la victoria mientras convergían en pensilvania el lunes para instar a los partidarios que aún no han emitido su voto a que se presenten el día de las elecciones. el estado ofrece la mayor proporción de votos en el colegio electoral de cualquiera de los siete estados disputados que se espera que determinen el resultado. trump también hizo campaña en carolina del norte y michigan en el último día completo de la campaña y tenía previsto regresar a su casa en palm beach, florida, para votar y esperar los resultados de las elecciones.

Harris programó cinco paradas de campaña en Pensilvania, incluidas dos ciudades que también visitó Trump: Reading y Pittsburgh.

Terminó el día en Filadelfia con un acto repleto de estrellas en la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia, escenario de una famosa escena de la película "Rocky". A pesar de contar con el apoyo de celebridades de primera fila como Lady Gaga y Oprah Winfrey, que animaron al público de Filadelfia antes de que Harris subiera al escenario, Harris se definió como la no favorita a priori que, al igual que Rocky, estaba dispuesta a "escalar hasta la victoria".

"El impulso está de nuestro lado", dijo Harris a una multitud que coreó a su vez: "Ganaremos".

"Esta noche, pues, terminamos como empezamos: con optimismo, con energía, con alegría", dijo Harris, pronosticando una de las elecciones más reñidas de la historia de Estados Unidos.

En Allentown, Harris apeló a la importante comunidad puertorriqueña de la ciudad, indignada por los insultos de un humorista en un mitin de Trump la semana pasada. Más tarde, fue de puerta en puerta en Reading y celebró un breve mitin en Pittsburgh, donde actuó la estrella del pop Katy Perry. Trump protagonizó su cuarto y último mitin pasada la medianoche ante un estadio abarrotado en Grand Rapids, Michigan, la tercera elección presidencial consecutiva en la que utiliza esta ciudad para su último acto.

Trump promovió sus temas estrella, como el aumento de la seguridad fronteriza, y atacó el historial económico del Gobierno de Biden-Harris. También es probable que haya sido el último mitin de su carrera, ya que ha dicho que no piensa volver a presentarse a las elecciones presidenciales en caso de que no consiga el alto cargo en los comicios del martes. "Este es el último", dijo Trump, calculando que había realizado 930 mítines desde que comenzó su primera campaña en 2015.

"Si movilizamos a nuestra gente, se acabó, no hay nada que puedan hacer al respecto. (...) Para que se sientan un poco culpables, la culpa solo la tendrían ustedes", añadió Trump, que recibió un espaldarazo a primera hora de la noche con un apoyo del presentador de pódcast Joe Rogan.

BRECHA DE GÉNERO El equipo de campaña de Harris dice que sus datos internos muestran que los votantes indecisos se están inclinando a su favor y que ha visto un aumento en el voto anticipado entre las partes principales de su fuerza, incluidos los votantes jóvenes y los votantes de minorías étnicas. Responsables del equipo de campaña de Trump dijeron que estaban monitoreando los resultados de votación anticipada que muestran que más mujeres han votado que los hombres. Esto es significativo dado que Harris aventajó a Trump por 50% a 38% entre las mujeres votantes registradas, según una encuesta de Reuters/Ipsos de octubre, mientras que Trump lideró entre los hombres 48% a 41%. "¡Los hombres deben votar!", escribió en la red social X la persona más rica del mundo, Elon Musk, un destacado partidario de Trump. El equipo de campaña de Trump ha subcontratado la mayor parte del trabajo de captación de votantes a grupos externos, incluido uno dirigido por Musk, que se han centrado en contactar con partidarios que no participan de forma fiable en las elecciones, en lugar de con votantes indecisos.

Un juez de Pensilvania dictaminó que Musk podía continuar con su regalo de un millón de dólares a los votantes del estado, que según un fiscal local equivalía a una lotería ilegal. Trump ha prometido proteger a las mujeres "les guste o no" y ha dicho que la decisión de prohibir o no el aborto debería corresponder a cada estado, después de que la mayoría conservadora que él consolidó en la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 acabara con el derecho al aborto en todo el país. En Reading, prometió mantener a las atletas trans fuera de los deportes femeninos, mientras sus partidarios ondeaban carteles rosas de "Mujeres por Trump" detrás de él. Un responsable de la campaña de Trump dijo que pensaban que el republicano ganaría en Carolina del Norte, Georgia y Arizona, lo que aún le obligaría a ganar en uno de los estados disputados del Cinturón del Óxido —Michigan, Wisconsin o Pensilvania— para ganar la Casa Blanca.

Los republicanos también parecían estar obteniendo buenos resultados en las primeras votaciones en Nevada y se han visto alentados por las sólidas cifras de voto anticipado en los condados del oeste de Carolina del Norte, devastados por el huracán. "Los números muestran que el presidente Trump va a ganar esta carrera", dijo a la prensa el asesor Jason Miller. "Nos sentimos muy bien sobre cómo están las cosas". Trump y sus aliados, que afirman falsamente que su derrota en 2020 fue fruto de un fraude, llevan meses preparando el terreno para volver a impugnar el resultado si pierde. Ha prometido "represalias" si es elegido, ha hablado de perseguir a sus rivales políticos y ha descrito a los demócratas como el "enemigo desde dentro". Los responsables del equipo de campaña de Harris dijeron que sus intentos de alegar fraude fracasarán. "Quien elige al presidente son los votantes, no Donald Trump", dijo a la prensa Dana Remus, asesora jurídica de la campaña.

(Información de Nandita Bose en Filadelfia y Steve Holland en Grand Rapids, Michigan; información adicional de Andrea Shalal, Kanishka Singh, Gram Slattery, Alexandra Ulmer, Doina Chiacu, James Oliphant y Trevor Hunnicutt; escrito por Andy Sullivan y Daniel Trotta; edición de Scott Malone, Howard Goller, Jonathan Oatis, Deepa Babington, Michael Perry y Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

