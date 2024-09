Harris dice que dick y liz cheney anteponen el país al partido con sus apoyos

Por Nandita Bose

PITTSBURGH, 7 sep (Reuters) - La candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo el sábado que los apoyos a su persona del exvicepresidente republicano Dick Cheney y de su hija Liz, exrepresentante de Estados Unidos, eran "valientes" por anteponer el país al partido político.

Harris se encontraba en Pittsburgh preparándose para el debate del 10 de septiembre contra su rival republicano Donald Trump, con quien mantiene una reñida pugna por los comicios del 5 de noviembre.

"Me siento honrada de contar con su apoyo", dijo Harris en Penzeys Spices, en el Strip District, en un descanso de la preparación del debate, donde saludó a los clientes e hizo algunas compras. Dijo que ambos Cheneys estaban haciendo una valiente declaración de que "está bien, si no es importante, poner al país por encima del partido"

Dick Cheney, que fue vicepresidente con el republicano George W. Bush de 2001 a 2009, dijo el viernes que "en los 248 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que sea una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump."

Liz Cheney dijo el miércoles que votaría a Harris, calificando a Trump de "peligro".

Trump llamó a Dick Cheney un "RINO irrelevante junto con su hija" en un post en las redes sociales el viernes, utilizando un término que aplica a los republicanos que no le son leales, que significa "Republicans in Name Only." (Reportaje de Nandita Bose y Timothy Gardner Edición de Alistair Bell, Editado en español por Juana Casas)

