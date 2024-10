harris no cejará en su empeño por poner fin a la guerra entre israel y gaza

(Actualiza con detalles)

Por Steve Holland, Andrea Shalal y Trevor Hunnicutt

DETROIT, 19 oct (Reuters) -

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró el sábado su llamado a un alto el fuego en la guerra de Israel en Gaza y dijo que era importante aprovechar la oportunidad que brindaba el asesinato del líder de Hamás, Yahya Sinwar, cerebro del ataque del 7 de octubre.

Harris reconoció los retos que se avecinan, pero dijo a los periodistas que seguiría presionando para poner fin al conflicto.

"Creo que debemos aprovechar esta oportunidad para dedicarnos a poner fin a esta guerra y traer a los rehenes a casa", declaró.

"En lo que respecta a los problemas de Oriente Medio y, en particular, de esa región, nunca ha sido fácil. Pero eso no significa que nos rindamos. Siempre va a ser difícil. No podemos rendirnos".

Harris eludió una pregunta sobre si el enojo de árabes y musulmanes estadounidenses por el apoyo de Estados Unidos a los continuos bombardeos de Israel en Gaza y, más recientemente, en Líbano, podría costarle las elecciones en el disputado estado de Michigan, pero dijo que seguiría hablando sobre la trágica pérdida de vidas inocentes.

"Hablo públicamente todo el tiempo sobre el hecho de que hay tantas historias trágicas procedentes de Gaza", dijo Harris, refiriéndose también al ataque inicial de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

"Lo que es de vital importancia en este momento es... reconocer la tragedia de lo que ha ocurrido en Gaza, en términos del extraordinario número de palestinos inocentes que han muerto, y tomárselo en serio y decir la verdad al respecto", dijo.

Harris y Trump están prácticamente empatados en los estados más competitivos, como Michigan, a sólo 17 días de las elecciones del 5 de noviembre.

Harris necesitará buenos resultados en las ciudades de mayoría no blanca de Detroit y Atlanta y sus suburbios circundantes -ambas con una gran población árabe-americana y musulmana- para repetir las victorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Michigan y Georgia en 2020. Trump ganó Michigan por 11.000 votos en 2016. En 2020, Biden venció a Trump por 155.000 votos.

Harris obtuvo el viernes el respaldo de 50 destacados libaneses-estadounidenses, que afirmaron que Estados Unidos había sido "implacable" en su apoyo al Líbano bajo la administración de Biden y que esperan un respaldo adicional si Harris gana en noviembre.

El apoyo se produjo en medio de los continuos ataques israelíes contra Líbano, que han causado la muerte de al menos 2.350 personas en el último año, según el Ministerio de Sanidad libanés, y el desplazamiento de más de 1,2 millones de personas. Los ataques de Hezbolá han matado a 50 soldados y civiles israelíes, según Israel.

El número de muertos ha aumentado en Gaza tras el ataque del 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas, y otras 253 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes. La respuesta militar israelí en Gaza ha matado a más de 42.500 personas, según funcionarios palestinos. (Reportaje de Steve Holland, Andrea Shalal y Trevor Hunnicutt; Redacción de Trevor Hunnicutt; Edición de Tom Hogue, Editado en español por Juana Casas)

Reuters