Harris propondrá incentivos a la fabricación en un discurso ante un grupo empresarial de pittsburgh

Por Nandita Bose y Gabriella Borter

25 sep (Reuters) - La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, planea el miércoles proponer nuevos incentivos para impulsar la manufactura nacional, un día después de que su rival republicano Donald Trump dijo que buscaría "recuperar" empleos fabriles desde otros países si recupera la Casa Blanca.

Hablando en el estado clave de Pensilvania, la candidata demócrata en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre expondrá políticas destinadas a desarrollar su plataforma de subsidios para compradores de viviendas, exenciones impositivas para pequeñas empresas y una prohibición federal a la especulación con los precios de los alimentos.

También se espera que Harris mencione su plan de trabajar con el sector privado y los empresarios para ayudar al crecimiento de la clase media en el discurso que pronunciará a las 1915 GMT en el Club Económico de Pittsburgh, según un alto funcionario de campaña que habló bajo condición de anonimato.

La vicepresidenta y Trump están centrando sus mensajes de campaña en la economía, que según las encuestas de Reuters/Ipsos es la principal preocupación de los votantes, a medida que se acercan las elecciones.

Harris está resaltando su educación de "clase media" como hija de una madre soltera, en contraste con Trump, el hijo rico de un desarrollador inmobiliario de Nueva York. Ella planea decirles a los votantes que sus políticas son pragmáticas y no están arraigadas en la ideología.

"Para Donald Trump, nuestra economía funciona mejor si funciona para quienes poseen los grandes rascacielos. No para quienes los construyen. No para quienes los instalan. No para quienes limpian los pisos", dirá el miércoles, según el funcionario de la campaña.

Si bien Trump ha propuesto aranceles generalizados sobre los productos fabricados en el extranjero (una propuesta respaldada por una pequeña mayoría de votantes), Harris se está centrando en proporcionar incentivos para que las empresas mantengan sus operaciones en Estados Unidos.

En los últimos meses, Harris ha recortado la ventaja de Trump en materia económica: una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes muestra que el candidato republicano tiene una ventaja marginal de 2 puntos porcentuales en "la economía, el desempleo y el empleo", frente a los 11 puntos que tenía a finales de julio. (Reporte de Gabriella Borter; editado por Scott Malone, Lincoln Feast, Heather Timmons y Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters