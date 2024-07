Harris se dirigirá a los principales donantes demócratas el viernes, según una fuente

WASHINGTON, 19 jul (Reuters) - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hablará con los principales donantes demócratas el viernes, dijo una fuente familiarizada con la llamada, luego de que Joe Biden dijera que planea volver a la campaña electoral la próxima semana, incluso cuando más legisladores pidieron que se hiciera a un lado.

"Está haciendo la llamada a petición directa de altos asesores del presidente", dijo la fuente.

El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el tema y dijo que no estaba claro qué mensaje pensaba transmitir Harris a la red de donantes en la llamada de 30 minutos concertada con poca antelación.

Por otra parte, CBS News informó que la campaña de Biden iba a celebrar una reunión con todo el personal el viernes, citando a una fuente familiarizada con el asunto. (Reportaje de Trevor Hunnicutt, Ismail Shakil Susan Heavey; Editado en español por Juana Casas)

Reuters