Harris se reúne en michigan con líderes árabes estadounidenses enfadados por israel

Por Nandita Bose, Andrea Shalal y Jeff Mason

Washington/redford township, michigan, 4 oct (reuters) - l a vicepresidenta kamala harris se reunió el viernes con líderes árabes estadounidenses y musulmanes en flint, michigan, en un momento en que su campaña presidencial busca recuperar votantes enfadados por el apoyo de estados unidos a las guerras de israel en gaza y líbano, dijeron dos fuentes. la reunión es uno de varios intentos en los últimos días para arreglar las diferencias con los votantes musulmanes y árabes, que apoyaron rotundamente al demócrata joe biden en 2020, pero que podrían retirar sus votos a harris en cantidades que le costarían el estado clave de michigan.

Harris se reunió con Emgage Action, que recientemente la respaldó, la American Task Force on Lebanon y una antigua amiga de Harris, Hala Hijazi, que ha perdido a decenas de familiares en Gaza, dijeron las fuentes, que no quisieron ser nombradas. Jim Zogby, fundador del Instituto Árabe Americano y miembro desde hace tiempo del Comité Nacional Demócrata, dijo que había declinado la invitación. Dirigentes de la campaña de protesta Movimiento Nacional No Comprometido dijeron que no habían sido invitados a la reunión. Un funcionario de la campaña, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Harris habló de las elecciones y de los conflictos en Gaza y Líbano durante la reunión. Expresó su preocupación por la magnitud del sufrimiento en Gaza, las víctimas civiles y los desplazamientos en el Líbano, y habló de los esfuerzos para poner fin a la guerra, dijo el funcionario. También habló de los esfuerzos para evitar una guerra regional, añadió el funcionario. Wa'el Alzayat, director general de Emgage Action, dijo que él y otros participantes aprovecharon la reunión para compartir su profunda decepción por la gestión estadounidense de la crisis y pidieron a la vicepresidenta que hiciera todo lo que estuviera en su mano para poner fin a la guerra y reajustar la política estadounidense en la región. "Emgage Action pidió a la vicepresidenta Harris que insistiera ante el presidente Biden en la urgencia de poner fin de inmediato a la violencia" en Gaza y Líbano, declaró Alzayat. El miércoles, el asesor de seguridad nacional de Harris, Phil Gordon, se reunió virtualmente con líderes de la comunidad árabe y musulmana y afirmó que la administración apoya un alto el fuego en Gaza, la diplomacia en Líbano y la estabilidad en Cisjordania, ocupada por Israel, según informó la oficina de la vicepresidenta. El jueves por la noche, el candidato a la vicepresidencia de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, prometió en una llamada de Zoom a los votantes musulmanes que éstos tendrían un papel equitativo en la administración de Harris. La demócrata Harris se enfrentará al expresidente republicano Donald Trump el 5 de noviembre en una carrera presidencial muy reñida, según los sondeos de opinión. Algunos estadounidenses de origen árabe creen que la negativa de Harris a distanciarse de las políticas del presidente Biden en Oriente Medio, mientras Israel intensifica sus ataques, le costará en noviembre. (Información de Nandita Bose y Andrea Shalal en Washington y Jeff Mason en Redford Township, Michigan; información adicional de Trevor Hunnicutt; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters