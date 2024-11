"Has enorgullecido a todo el mundo del tenis", dice Federer a Nadal sobre su inminente retirada

Unas horas antes de un duelo de Copa Davis en Málaga que podría ser el último partido profesional de Rafael Nadal, su histórico rival Roger Federer afirmó el martes en X que el mallorquín ha "enorgullecido a todo el mundo del tenis".

"Me has hecho trabajar más duro de lo que nunca imaginé (...) Me has obligado a reinventar mi juego (...) Me has hecho apreciar aún más el tenis (...) ¡Qué carrera tan increíble has tenido!», le felicitó el ex número 1 del mundo suizo en la red social.

