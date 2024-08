hay dos médicos entre los cinco acusados por la muerte de matthew perry, estrella de friends

(Actualiza con detalles, cambia redacción)

Por Lisa Richwine, Jorge Garcia y Tyler Clifford

15 ago (Reuters) - Dos médicos y otras tres personas, entre ellas el asistente personal de Matthew Perry, fueron acusados de suministrar al protagonista de "Friends" ketamina, el potente sedante que le causó la muerte por sobredosis hace casi un año, informaron el jueves las autoridades.

Los acusados, entre ellos una mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", formaban parte de una red criminal que distribuía la droga a Perry y a otras personas, dijo el fiscal federal Martin Estrada.

"Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse", dijo Estrada en una conferencia de prensa.

Cada uno de los acusados desempeñó un papel en la falsa prescripción, venta o inyección de la ketamina que llevó a la muerte del actor en octubre de 2023, dijo Anne Milgram, administradora de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Dos de los acusados -Jasveen Sangha, de 41 años, y el doctor Salvador Plasencia, de 42- se declararon el jueves no culpables ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

Según las autoridades, Sangha era conocida como la "Reina de la Ketamina" y vendía las dosis que mataron a Perry desde su "alijo" en North Hollywood.

La ketamina es un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas, que a veces se receta para tratar la depresión y la ansiedad, pero del que también abusan los consumidores recreativos.

Plasencia fue acusado de distribuir ketamina a Perry y a su asistente personal, Kenneth Iwamasa, de 59 años, sin una finalidad médica legítima en al menos siete ocasiones.

Iwamasa, quien vivía con Perry, admitió haber inyectado ketamina al actor en repetidas ocasiones, incluso varias veces el día de su muerte, según los documentos judiciales. Se ha declarado culpable de un delito.

Plasencia enseñó a Iwamasa a administrar ketamina, según las autoridades, que añadieron que el médico también inyectó personalmente la droga a Perry sin el equipo de seguridad adecuado, incluso una vez dentro de un coche aparcado.

El abogado Stefan Sacks, en declaraciones a los periodistas a la salida del tribunal de Los Ángeles, dijo que Plasencia había recetado ketamina a Perry de forma adecuada y había supervisado debidamente el tratamiento.

"Aunque el fiscal no esté de acuerdo con el criterio médico del doctor Plasencia, no hubo nada delictivo", dijo Sacks, añadiendo que la droga que mató a Perry no fue suministrada por su cliente.

Según las autoridades, Plasencia obtuvo la ketamina del doctor Mark Chavez, de 54 años. En mensajes de texto a Chávez, Plasencia discutió cuánto cobrar a Perry por la droga, diciendo: "Me pregunto cuánto pagará este imbécil".

Una investigación descubrió que los acusados distribuyeron aproximadamente 20 viales de ketamina a Perry por 55.000 dólares en efectivo entre septiembre y octubre de 2023.

Chávez admitió haber vendido ketamina a Plasencia y aceptó declararse culpable de un cargo, según documentos judiciales.

La quinta persona acusada era Eric Fleming, de 54 años, que admitió haber obtenido ketamina de Sangha y haber distribuido 50 viales a Iwamasa. Se ha declarado culpable de dos cargos penales.

Perry murió a los 54 años por los "efectos agudos" de la ketamina y otros factores que le hicieron perder el conocimiento y ahogarse en su jacuzzi, según un informe de la autopsia de diciembre de 2023.

Según el informe, las pruebas toxicológicas revelaron que el cuerpo de Perry contenía ketamina a niveles peligrosamente altos, típicos de los pacientes sometidos a anestesia general y controlados por profesionales durante una intervención quirúrgica.

Otros factores que contribuyeron fueron el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos del medicamento contra la adicción a los opiáceos buprenorfina.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de drogas y alcohol, incluso durante los años en que protagonizó el papel de Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva "Friends" de la década de los 90.

Los testigos entrevistados en el informe de la autopsia afirmaron que se había sometido a una terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad. Pero su último tratamiento conocido fue una semana y media antes de su muerte, por lo que la ketamina hallada en su organismo por los médicos forenses se habría introducido después de esa infusión, según la autopsia.

En la sentencia, Iwamasa se enfrenta a hasta 15 años de prisión federal y Fleming a hasta 25 años. Chávez podría ser condenado a un máximo de 10 años.

Si es declarada culpable de todos los cargos, Sangha se enfrentaría a penas de entre 10 años y cadena perpetua en una prisión federal. Plasencia se enfrentaría a hasta 10 años por cada cargo relacionado con la ketamina y a hasta 20 años por cada cargo de falsificación de registros.

(Reporte de Tyler Clifford y Lisa Richwine; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters