hezbolá dice que ataques israelíes cruzaron línea roja y aviones de guerra sobrevuelan beirut

(Actualiza con declaraciones de líder de Hezbolá. Cambia redacción)

Por Walid Saleh y James Mackenzie

JERUSALÉN, 19 sep (Reuters) -

Los ataques israelíes que hicieron estallar radios y localizadores de Hezbolá traspasaron todas las líneas rojas, dijo el jueves el líder del movimiento libanés, en un discurso emitido mientras los estampidos sónicos de aviones de guerra israelíes sacudían los edificios de Beirut.

Líbano y Hezbolá han culpado a Israel de los ataques contra el equipo de comunicaciones que han causado 37 muertos y unos 3.000 heridos, saturando los hospitales libaneses y causando sangrientos estragos en Hezbolá.

Israel no ha hecho comentarios directos sobre los ataques, que según fuentes de seguridad fueron probablemente llevados a cabo por su agencia de espionaje, el Mossad.

"No hay duda de que hemos sufrido un gran golpe militar y de seguridad sin precedentes en la historia de la resistencia y sin precedentes en la historia de Líbano", dijo el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en su discurso televisado, filmado en un lugar no revelado.

"Este tipo de matanza, de ataque y de crimen puede no tener precedentes en el mundo", dijo, apareciendo ante un fondo rojo con su habitual turbante negro.

Los atentados "traspasaron todas las líneas rojas (...) El enemigo sobrepasó todos los controles, las leyes y la moral", afirmó, añadiendo que los atentados "podrían considerarse crímenes de guerra o una declaración de guerra, podrían llamarse cualquier cosa y merecen llamarse cualquier cosa. Por supuesto que esa era la intención del enemigo".

Mientras se emitía la grabación, los ensordecedores estampidos sónicos de los aviones de guerra israelíes sacudieron Beirut, un sonido que se ha convertido en habitual en los últimos meses pero que ha cobrado mayor importancia a medida que la amenaza de una guerra total se ha ido intensificando.

Israel dijo que sus aviones de guerra habían atacado el sur del Líbano durante la noche. Hezbolá informó de que los ataques aéreos se reanudaron en la zona fronteriza por la tarde.

Guerra tecnológica

Los sofisticados ataques contra los equipos de comunicaciones utilizados por el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, han sembrado el desconcierto en Líbano, donde los residentes, presas del pánico, han abandonado sus teléfonos móviles.

"Esto no es un asunto menor, es la guerra. ¿Quién puede siquiera asegurar su teléfono ahora? Cuando me enteré de lo que pasó ayer, dejé mi teléfono en mi motocicleta y me fui", dijo Mustafa Sibal en una calle cercana al centro de Beirut.

En un mensaje en X, el primer ministro libanés, Najib Mikati, pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adoptara una postura firme para detener la "agresión" y la "guerra tecnológica" de Israel contra su país.

Israel afirma que su conflicto con Hezbolá, al igual que su guerra en Gaza contra el grupo miliciano palestino Hamás, forma parte de un enfrentamiento regional más amplio con Irán, que patrocina a ambos grupos, así como a movimientos armados en Siria, Yemen e Irak. (Información adicional de Tom Perry y Walid Saleh en Beirut; redacción de Michael Georgy; edición de Peter Graff; editado en español por Anxo Fariñas Torres y Javier López de Lérida)

Reuters