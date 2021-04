Hollywood ama las "remakes". Ahora llega el turno de los Oscar

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 22 abr (Reuters) - El mayor suspenso en la entrega de los Oscar el domingo puede no ser quién gana los principales premios -o incluso si Netflix consigue finalmente el codiciado galardón a Mejor Película- sino cómo la noche más importante de la industria del cine se reinventa después de un año tumultuoso.

Forzados a repensar la ceremonia debido a la pandemia, y con una lista de películas diversas, en su mayoría más pequeñas, los organizadores prometen un espectáculo diferente a todo lo visto en los 93 años de historia de los Premios de la Academia.

Presentados por primera vez en una estación de tren en funcionamiento en el centro de Los Ángeles, aunque en un imponente edificio Art Deco, los productores del Oscar han sido vagos sobre los detalles de la limitada ceremonia presencial, que se transmitirá por el canal de televisión ABC.

Pero dicen que el tono será optimista y que el show será como una carta de amor a la golpeada industria del cine, después de un año de cierres de salas y retrasos en el lanzamiento de decenas de potenciales éxitos de taquilla.

"Estamos aquí para defender la importancia del cine", dijo Stacey Sher, una de los tres productores del Oscar.

"Mank", el drama de Netflix Inc sobre el Hollywood de la década de 1930, lidera las nominaciones en 10 categorías, incluida la de Mejor Película, en una lista que incluye la saga judicial de los años 60 "The Trial of the Chicago 7", también de Netflix.

Las otras nominadas son el drama sobre la recesión "Nomadland", la historia de venganza "Promising Young Woman", el relato sobre una familia de inmigrantes "Minari", el filme sobre los derechos civiles "Judas and the Black Messiah", la película sobre demencia "The Father" y "Sound of Metal" sobre un baterista sordo.

Los ganadores son elegidos por los 9.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Este año, estas películas no son muy conocidas, pero, curiosamente, están más accesibles que nunca ya que todas están en plataformas de streaming. Sin embargo, hay muchos temas deprimentes (y) muchas son películas más pequeñas, más lentas", dijo Pete Hammond, crítico de cine en Deadline Hollywood.

Se espera que la audiencia de televisión del domingo caiga marcadamente, en línea con otras recortadas entregas de premios durante la pandemia. Esos programas en gran parte virtuales vieron caer los televidentes hasta un 60%.

AÑO DE DIVERSIDAD

Incluso con un pequeño evento de alfombra roja el domingo, los organizadores enfrentan el desafío de encontrar el equilibrio adecuado entre el escapismo y el dolor infringido por el coronavirus.

"La razón por la que vemos estos temas enormes y desmesurados es por la promesa de la electricidad de un evento en vivo, de que todos estén en la misma habitación y esos últimos vestigios de espontaneidad y clamor", dijo Aliso Willmore, crítica de cine en la revista New York.

Si bien Netflix obtuvo 35 nominaciones, los analistas de los premios dicen que podría volver a quedarse sin el premio mayor, a Mejor Película.

"Nomadland", la película de Searchlight Picoteros sobre la comunidad estadounidense de casas rodantes, ha recibido la mayoría de los principales premios antes de los Óscar.

"'Nomadland' se siente como un filme que ofrece paisajes de gran belleza y un lenguaje cinematográfico que recuerda a los westerns, mientras al mismo tiempo se basa en ideas urgentes sobre la falta de una red de seguridad social, trabajo, envejecimiento y fragmentación del tejido social", dijo Willmore.

El impulso de Hollywood por la diversidad en los últimos cinco años podría tener recompensas.

Los nominados a Mejor Director incluyen por primera vez a dos mujeres: Chuleo Zhao por "Nomadland" y Emerja Fennell por "Promising Young Woman", que se encuentran entre un récord de 76 mujeres nominadas al Óscar este año.

Nueve de los 20 nominados en actuación, incluidos los favoritos Chadwick Boseman, Daniel Kaluuya y You Yuh-jung, son personas negras. (Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)