Hombre de Alabama acusado en tiroteo masivo enfrenta más cargos por homicidio cuádruple

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Un hombre de Alabama acusado de matar a cuatro personas en septiembre ha sido ahora imputado por asesinato capital en otro cuádruple homicidio que tuvo lugar en julio, según informaron las autoridades policiales.

Damien McDaniel, de 22 años, ha sido arrestado y acusado de asesinato capital en conexión con el tiroteo masivo del 13 de julio frente a una discoteca en Birmingham que dejó cuatro muertos y 10 heridos, anunció el oficial Truman Fitzgerald en una conferencia de prensa el martes por la noche. McDaniel también está acusado de tres tiroteos fatales separados que ocurrieron en tres días distintos en agosto y septiembre.

Otro hombre, Hatarius Woods, de 27 años, también fue acusado de asesinato capital en relación con el tiroteo masivo de julio.

“Estos individuos comenzaron en julio y no pararon hasta septiembre”, dijo Fitzgerald. “A menudo decimos en estas escenas del crimen que tenemos unos pocos criminales selectos que contribuyen a este crimen y dan a Birmingham una mala reputación”.

Se alega que Woods y McDaniel son responsables de aproximadamente el 30% de todos los homicidios que ocurrieron en la ciudad entre julio y septiembre, dijo Fitzgerald. Los abogados de Woods y McDaniel no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Incluyendo los cargos anunciados el martes, McDaniel está acusado de matar a 11 personas y herir a 29 más en cinco incidentes separados durante dos meses — uno de esos cargos está relacionado con el tiroteo masivo del 21 de septiembre frente a otra discoteca, donde cuatro personas fueron asesinadas a tiros y 17 más resultaron heridas.

Fitzgerald dijo el martes que hubo “múltiples tiradores” en el tiroteo masivo de septiembre, y la investigación está en curso. El tiroteo de septiembre fue el tercer tiroteo masivo del año en Birmingham.

Birmingham superó el récord de homicidios de varias décadas establecido en 2022 después de que un tiroteo mortal el domingo marcara el homicidio número 145 en 2024.

En un video de 30 minutos de duración publicado el martes por la noche, el alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, se sentó frente a una mesa con 145 armas sobre ella para representar el número de homicidios en la ciudad desde el comienzo del año. Imploró a los legisladores estatales que lo ayudaran a abordar la violencia armada desenfrenada en la ciudad.

“Aunque asigne más oficiales para nuestras calles, la gente todavía puede legalmente conducir con este tipo de armas”, dijo Woodfin, señalando las armas frente a él. Woodfin dijo que apoyaba la Segunda Enmienda, pero también quería que los votantes de toda la ciudad decidieran si imponer más restricciones en los permisos de armas.

“Si fuera un hombre de apuestas, creería que los residentes de Birmingham ya han tenido suficiente de esto y quieren ver más leyes de seguridad de armas en vigor que protejan a las personas en Birmingham, pero eso tiene que venir de un nivel más alto que yo”, dijo Woodfin.

Safiyah Riddle participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

