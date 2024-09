Huawei anuncia un teléfono tríptico que buscará competir con apple en china

Por David Kirton

SHENZHEN, China, 10 sep (Reuters) - La china Huawei Technologies presenta el martes un teléfono plegable en tres partes, en su intento de ampliar su ventaja sobre Apple en el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes con un nuevo factor de forma que ha ganado popularidad en China. Apenas unas horas después de que Apple diera a conocer su último modelo de iPhone, Huawei celebra un evento de presentación de su nuevo teléfono inteligente Mate XT con forma de Z, que saldrá a la venta el 20 de septiembre, el mismo día en que se espera que el nuevo iPhone de Apple esté disponible en las tiendas.

El sitio web de Huawei mostró el martes que había recibido más de 3,6 millones de pedidos anticipados, para los que no se requiere depósito, del nuevo teléfono inteligente. En comparación, todo el mercado mundial de teléfonos plegables rondó los 4 millones de unidades en el segundo trimestre, según la firma de análisis IDC. El lanzamiento, que sigue a una serie de exitosos debuts de teléfonos inteligentes desde el año pasado, subraya la capacidad de Huawei para sortear las sanciones de Estados Unidos y solidifica su posición frente a Apple en China, donde algunos consumidores criticaron el nuevo iPhone 16 por su falta de funciones de inteligencia artificial (IA) en el país. Apple aún no ha anunciado un socio de IA en China para impulsar los modelos 16 y Apple Intelligence, el software de IA de la compañía, sólo estará disponible en idioma chino el próximo año. "¿Qué sentido tiene comprarlo si no puedes utilizar la IA?", escribió un usuario en Weibo, una plataforma china similar a la red social X. Otro comentó: "Sin la IA como mayor argumento de venta, debería costar la mitad". Huawei ya tiene teléfonos plegables bidireccionales en su gama y sus elevadas ventas en China le han ayudado a superar a Samsung Electronics este año como el mayor vendedor de este tipo de teléfonos a nivel mundial. Sin embargo, según los analistas, es probable que el elevado precio previsto, que se presentará el martes, y la cantidad limitada hagan del nuevo modelo más un símbolo de la destreza tecnológica de Huawei que un importante motor de ventas.

(1 dólar = 7,1105 yuanes chinos renminbi) (Reporte de David Kirton en Shenzhen y Hyunjoo Jin en Seúl; edición de Miyoung Kim, Stephen Coates y Sonali Paul; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters