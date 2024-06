Hungría no bloqueará el apoyo de la otan a ucrania, afirma el primer ministro orban

BUDAPEST, 12 jun (Reuters) - Hungría no bloqueará las decisiones de la OTAN sobre la prestación de apoyo a Ucrania, pero ha acordado que no participará, dijo el miércoles el primer ministro Viktor Orban durante una visita a Budapest del secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. Hungría ha estado en desacuerdo con otros países de la OTAN por el continuo cultivo de Orban de estrechos lazos con Rusia y la negativa a enviar armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Budapest tachó el mes pasado los planes para ayudar a la nación devastada por la guerra de "misión loca". "Hungría ha dejado claro hoy que no bloqueará las decisiones de la OTAN que, aunque difieran de nuestra evaluación racional de la situación, son compartidas y defendidas por el resto de la alianza", dijo Orban en rueda de prensa.

Orban dijo que había recibido garantías de Stoltenberg de que Hungría no tendría que aportar fondos a Ucrania ni enviar personal a ese país. Los países occidentales han debatido la posibilidad de entrenar soldados en Ucrania, pero la OTAN ha insistido en que no quiere implicarse directamente en el conflicto.

En el pasado, Budapest ha frustrado a sus aliados bloqueando la ayuda a Ucrania, y las tensiones llegaron al punto de ebullición en una reciente reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. La visita de Stoltenberg a Budapest se produjo un día después de una cumbre de líderes de los Estados del flanco oriental de la OTAN en la capital letona, Riga. Hungría no asistió, en una muestra de sus diferencias con muchos de sus vecinos sobre el apoyo a Ucrania.

La reunión formaba parte de los preparativos para una cumbre de la OTAN en Washington en julio, en la que los miembros deben acordar un paquete de ayuda anual de 40.000 millones de euros (43.000 millones de dólares) para Ucrania. "Lo que el primer ministro y yo hemos acordado hoy es que Hungría no bloqueará a otros aliados para acordar un compromiso de apoyo financiero a Ucrania y un papel de liderazgo de la OTAN en la coordinación del apoyo a Ucrania", dijo Stoltenberg. "Confío en que cuando los líderes de la OTAN se reúnan en Washington podamos ultimar un acuerdo sobre estas cuestiones".

