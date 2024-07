Hungría no puede diversificarse del petróleo ruso debido a la infraestructura, según un ministro

BUDAPEST, 24 jul (Reuters) - No existe una ruta alternativa para suministrar petróleo a Hungría que no sea la de Rusia a través de Ucrania, debido a la infraestructura de los países vecinos, dijo el ministro de Asuntos Exteriores húngaro en una conferencia en Bucarest el miércoles. "Para comprar petróleo o gas de diferentes fuentes se necesitan tuberías, una infraestructura construida, y si no la hay, y nadie nos ayuda a adquirirla... entonces no podemos disfrutar de la libertad que nos da la diversificación", dijo Peter Szijjarto, hablando a través de un intérprete.

(Reporte de Boldizsar Gyori; edición de Alan Charlish; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters