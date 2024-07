Huracán Beryl se fortalece a categoría 3 mientras se acerca a México

El huracán Beryl se convirtió este jueves nuevamente en un ciclón mayor al ascender a categoría 3 mientras avanzaba hacia las costas del Caribe mexicano, donde cientos de turistas fueron evacuados y el presidente pidió a sus habitantes resguardarse.

Beryl presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se localiza a 220 km de Tulum, un turístico poblado a unas dos horas del conocido balneario de Cancún, en el estado de Quintana Roo, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que el huracán, que ha dejado siete muertos a su paso por las islas del Caribe y Venezuela, impacte México en la madrugada del viernes. Luego se internará por la península de Yucatán, señaló el NHC.

"La trayectoria del huracán Beryl categoría 3 indica que entrará por Tulum, que es una zona poblada y cercana al mar", advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador vía X, donde recomendó a la población trasladarse a "partes altas" para evitar riesgos.

"No titubeemos, lo material se recupera. Lo más importante es la vida", agregó.

Según el NHC, un huracán categoría 3 puede producir "daños devastadores" como arrancar techos de edificios o árboles de raíz.

La creciente potencia del viento y la lluvia alertó a los habitantes de Tulum, que empezaban a llenar los refugios, dijo Amairani Och, responsable de uno de los albergues habilitado en una escuela que ya atendía a 290 personas.

"Después de que pasó la ráfaga de viento empezó a llegar gente y estamos viendo de meterlas porque las demás escuelas ya se llenaron", declaró Och.

El refugio también admite animales de compañía. Lucero Gazcón, una jubilada de 67 años, agradeció la "atención maravillosa" del albergue donde pudo guarecerse con su perro tras dejar su departamento.

"Estaba yo sola, es un edificio bien grande (...), sí me dio miedo. Me han tocado temblores y terremotos, pero nunca me han tocado huracanes", comentó Gazcón.

Más temprano, unos 100 vuelos nacionales e internacionales programados entre jueves y viernes fueron cancelados en el aeropuerto de Cancún, la principal terminal del Caribe mexicano.

En Tulum, donde el gobierno ordenó suspender actividades desde la tarde del jueves, la población protegió sus negocios con tablas de madera, mientras los supermercados cerraron, constató la AFP.

El aeropuerto de Tulum -municipio de unos 47.000 habitantes- también suspendió operaciones.

Varios turistas fueron evacuados de los hoteles de la línea costera y otros intentaron salir en autobús de la zona de impacto.

Protección Civil también ordenó detener actividades en Felipe Carillo Puerto y José María Morelos, municipios donde se esperan los mayores efectos del ciclón.

El ejército desplegó unos 8.000 efectivos en Tulum y anunció que cuenta con despensas y 34.000 litros de agua purificada para la población.

- Doble impacto en México -

El gobierno había estimado previamente que Beryl impactaría costas mexicanas como un huracán categoría 1 para después cruzar la Península de Yucatán e ingresar al Golfo de México.

Se prevé que tome fuerza en el mar para entrar nuevamente a territorio mexicano en el norteño estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas (Estados Unidos).

López Obrador informó que se prepara también un plan de contingencia para esa zona.

Beryl es el primer huracán de la temporada del Atlántico, que va de principios de junio a finales de noviembre, e impresionó a los expertos por la intensidad que adquirió durante el fin de semana.

Los servicios meteorológicos estadounidenses lo clasificaron temporalmente como categoría 5, convirtiéndolo en el huracán más precoz de esta escala jamás registrado.

Científicos creen que el cambio climático, al calentar las aguas del océano, favorece estas tormentas y aumenta las probabilidades de que se intensifiquen rápidamente.

- Daños en el Caribe -

Beryl dejó al menos siete muertos a su paso: tres fallecidos en Granada, donde la tormenta tocó tierra el lunes; uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela, según autoridades locales.

En las Islas Caimán se reportaron cortes de energía e inundaciones.

Tras cruzar Jamaica, Beryl dejó a más de 400.000 habitantes sin electricidad el miércoles.

El primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, declaró que la isla Carriacou quedó casi aislada, con casas, telecomunicaciones e instalaciones de combustible arrasadas.

Su homólogo de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, declaró que "90% de las casas" quedaron destruidas en la isla de Unión y advirtió que la reconstrucción iba suponer un gran esfuerzo.

La Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió en mayo que la temporada se perfilaba extraordinaria, con la posibilidad de cuatro a siete huracanes de categoría 3 o más.

