Hyatt impulsará su liderazgo en lujo y estilo de vida con la apertura de más de 50 hoteles en los próximos dos años

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha presentado hoy durante ILTM Cannes, la feria de viajes de lujo más importante del mundo, una impresionante cartera de más de 50 hoteles de lujo y estilo de vida que abrirán sus puertas en todo el mundo de aquí a 2026.

La demanda de viajes de lujo, que se disparó en 2023, sigue aumentando, y según Savills se prevé un aumento del 52,8% en el parque hotelero de lujo existente en Europa para 2028, lo que pone de relieve la fuerte confianza de los inversores en el potencial de crecimiento a largo plazo de este segmento. Con el 70% de las habitaciones de Hyatt en todo el mundo clasificadas como de lujo y de gama alta, y tras haber ampliado su cartera en 28 hoteles y resorts de lujo en los últimos tres años y duplicado su número de habitaciones de lujo desde 2017, Hyatt está perfectamente posicionado para aprovechar esta oportunidad tanto a nivel mundial como en el mercado de crecimiento prioritario de Europa.

El segmento de hoteles de estilo de vida está creciendo de forma similar, impulsado por ofertas centradas en la experiencia que atraen a las nuevas generaciones de viajeros. Hyatt ha establecido una presencia significativa en este segmento, ha quintuplicado sus habitaciones de estilo de vida desde 2017 y crecido en 28 hoteles de estilo de vida solo en 2024. Este liderazgo se ha reforzado aún más con la reciente adquisición de las marcas y la mayoría de las filiales de la empresa pionera en hostelería de estilo de vida Standard International, junto con la creación de un nuevo grupo dedicado a “Lifestyle” para Hyatt. Este grupo tendrá su sede en Nueva York, con otras oficinas en Austin y Bangkok, y estará dirigido por el presidente y director creativo, Amar Lalvani, que fue anteriormente presidente ejecutivo de Standard International.

La impresionante cartera de más de 50 hoteles de lujo y estilo de vida que Hyatt tiene previsto inaugurar en todo el mundo antes de 2026 incluye aperturas tan esperadas como Miraval the Red Sea, que abrirá a finales de 2025. Este proyecto, que marcará el debut internacional de la marca Miraval, será un paraíso para los aventureros y buscadores de bienestar de lujo y allanará el camino para ofrecer experiencias de bienestar transformadoras y uno de los mayores spas en el destino del Mar Rojo.

Otras aperturas esperadas de hoteles Hyatt de lujo y estilo de vida en los próximos dos años son Park Hyatt Kuala Lumpur y Park Hyatt Johannesburgo, así como los anticipados Andaz Miami Beach y Andaz Gold Coast. Estos proyectos se basarán en el alto nivel establecido por las recientes aperturas de Hyatt en los segmentos de lujo y estilo de vida, como Park Hyatt London River Thames, Alila Shanghái como primer hotel urbano de estilo resort de Alila en la Gran China, The Standard, en Singapur y The StandardX, en Bangkok.

“Este año tenemos mucho que celebrar en ILTM, el principal evento del sector hotelero de lujo. El año 2024 ha sido muy fuerte para la región de Europa, África y Oriente Medio, con los segmentos de lujo y estilo de vida impulsando este éxito, como lo demuestra el excepcional rendimiento de nuestros hoteles y la emoción en torno a aperturas como Park Hyatt London River Thames y Park Hyatt Marrakech”, declaró Javier Águila, presidente del Grupo, EAME, Hyatt. “Nuestro futuro en estos segmentos tan solicitados parece más brillante que nunca, gracias a las recientes adquisiciones como Mr & Mrs Smith y Standard International, así como a nuestro compromiso de crear equipos especializados y aprovechar el enorme talento para mejorar nuestras ofertas de lujo y estilo de vida”.

Una arquitectura de marca evolucionada

Durante décadas, el crecimiento de Hyatt ha adoptado un enfoque reflexivo, expandiendo estratégicamente nuestras marcas en destinos codiciados y nuevos mercados vibrantes con un estilo de vida curado y una cartera de propiedades de lujo. Con una colección consolidada de 256 hoteles y resorts de lujo y estilo de vida en 45 países de todo el mundo, incluidos 58 en EAME, Hyatt lidera el sector en la creación de experiencias de alta gama para sus huéspedes.

Para dar el siguiente paso en este crecimiento intencionado, Hyatt está introduciendo carteras específicas que reflejan un mayor enfoque y diferenciación y que pueden maximizar el potencial de cada una de sus marcas, entre las que se incluyen:

La cartera de Lujo presenta los mejores lugares para los gustos más refinados, enriquecidos con un servicio incomparable, comodidades inigualables y alto diseño. Escapadas de ultralujo diseñadas para deleitar a los buscadores de lujo que disfrutan con lo excepcional y lo cuidadosamente seleccionado, e incluyen marcas como Park Hyatt, Alila y Miraval.

La cartera Lifestyle es para huéspedes y visitantes que siempre están en el centro de la cultura, vayan donde vayan. Con marcas como Andaz, Thompson Hotels y las recientemente adquiridas Standard International, como The Standard y Bunkhouse, estos hoteles ofrecen originalidad en diseño, restauración y programación cultural, con experiencias inmersivas que transportan a huéspedes y visitantes a otro lugar.

“Es fantástico estar de nuevo en ILTM en Cannes este año, celebrando lo mejor del sector de los viajes de lujo. Estoy especialmente emocionada de compartir la evolución de la cartera de marcas de Hyatt, que muestra y alinea más cuidadosamente nuestras marcas con las preferencias de los huéspedes y el comportamiento de los viajes”, declaró Crystal Vinisse Thomas, vicepresidenta y responsable global de marca, Lifestyle & Luxury Brands, Hyatt. “No damos por sentado que somos la marca elegida por los viajeros de alto nivel. Esta confianza nos impulsa a explorar constantemente formas nuevas e innovadoras de ofrecer experiencias únicas e inigualables que superen las expectativas de los huéspedes. Asumimos el compromiso de crear momentos de viaje transformadores y memorables que no solo hagan que nuestros huéspedes vuelvan, sino que también refuercen su confianza en que Hyatt siempre ofrecerá el pináculo de la hospitalidad”.

Lista completa de aperturas de lujo y estilo de vida en los próximos dos años:

Park hyatt

Miraval

Alila

Andaz

Thompson Hotels

Dream Hotels

The Unbound Collection by Hyatt

Inclusive Collection

