Indio acusado de cargos de asesinato comparece ante corte en NY

En esta fotografía de junio de 2023 tomada por un agente encubierto y proporcionada por fiscales de EEUU, se ve a un agente encubierto que se hace pasar por un sicario, a la izquierda, guardando dinero recibido como anticipo para cometer un asesinato, durante una transacción en Nueva York. Según la acusación, Nikhil Gupta, de 52 años, un ciudadano indio, enfrenta cargos por este caso, se informó, el lunes 17 de junio de 2024. (Foto, Fiscalía de Estados Unidos vía AP, Archivo)

HOGP - U.S Attorney Southern District of New York