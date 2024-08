InduSuite TM lanza FloCloud, un software de monitorización de gases basado en la nube

NORTH BETHESDA, Md.--(BUSINESS WIRE)--ago. 15, 2024--

Para que la industria pueda realizar un seguimiento de los parámetros del proceso de gas, analizar el consumo de gas e identificar las fugas y el consumo excesivo de gas, InduSuite TM, la plataforma de aplicaciones de software de ESAB para soldadura, corte y robótica, presentó FloCloud, una solución de software de supervisión de gas. FloCloud combina la marca de confianza de productos de control de gas GCE® con la probada plataforma de aplicaciones de software WeldCloud de InduSuite para construir un colector de gas con sensores de presión y caudal habilitados para WiFi en malla que comunican los datos a la aplicación en línea FloCloud.

FloCloud cuenta con un panel de análisis y un sistema de generación de informes fáciles de usar que realiza un seguimiento de cada punto de usuario final y envía notificaciones si la presión del gas cae o si el flujo de gas está fuera de los parámetros WPS (Especificación de procedimiento de soldadura), mejorando los datos en tiempo real y reduciendo la necesidad de comprobaciones manuales.

Además, FloCloud realiza un seguimiento completo del consumo de gas por trabajo de soldadura, por operario de soldadura y por proyecto global. Esta información es valiosa para el análisis de costos y la estimación de trabajos al asignar fácilmente el coste del gas a un trabajo/proyecto específico para ser más competitivos en los presupuestos y más rentables en los proyectos. Saber exactamente cuánto gas se utiliza en el sistema de suministro de gas también ayuda a regular el mantenimiento preventivo para sustituir juntas y otros consumibles.

"Los fabricantes luchan contra el alto consumo de gas y tienen un conocimiento limitado sobre cuánto gas se desperdicia en fugas y uso excesivo", dice Jon Hofmann, director de gestión de producto de soluciones digitales, InduSuite, una marca de ESAB. "Además, nuestros clientes pedían una herramienta que proporcionara un análisis de costos sobre el consumo de gas para poder ofertar los trabajos con precisión. FloCloud puede resolver estos problemas y proporcionar un ROI inmediato".

Los clientes de InduSuite con acceso temprano a FloCloud observaron las siguientes ventajas:

FloCloud está diseñado para soportar entornos rigurosos para usuarios de gas de volumen medio a alto, entre los que se incluyen empresas de distribución de gas, soldadura en operaciones de petróleo, gas y petroquímicas, astilleros y aplicaciones off-shore, fabricantes de equipos de transporte, construcción, minería y agricultura, con futuras ofertas para gases especiales en aplicaciones de alimentación y bebidas, hospitalarias y de laboratorio.

Para obtener más información sobre esta nueva solución de control de gases, visite FloCloud (indusuite.com).

Acerca de ESAB Corporation

Fundada en 1904, esab corporation es uno de los principales fabricantes de componentes industriales. la rica historia de la compañía en productos innovadores, soluciones de flujo de trabajo y su sistema de negocio esab business excellence (ebx), permite el propósito de la compañía de shaping the world we imagine tm (dar forma al mundo que imaginamos). esab corporation tiene su sede en north bethesda, maryland, cuenta con aproximadamente 9000 empleados y atiende a clientes en unos 150 países. para obtener más información, visite www.esabcorporation.com.

