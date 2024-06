Inlac lanza una plataforma 'online' para multiplicar las exportaciones de quesos a Estados Unidos

La Organización Interprofesional Láctea (InLac) ha lanzado una plataforma 'online' B2B que conectará a las empresas europeas y españolas -y a sus diferentes DOPs e IGPs- con los grandes importadores y distribuidores americanos para multiplicar las exportaciones de quesos españoles a Estados Unidos, según informa en un comunicado.

En concreto, España exportó en 2023 más de 8.700 toneladas de quesos por valor superior a 105 millones de euros a Estados Unidos, lo que le convierte en uno de los principales mercados fuera de la UE.

De acuerdo con los últimos datos de InLac, estas exportaciones de quesos de España a Estados Unidos continúan teniendo un importante peso y en 2023 han supuesto un 13,01% en valor y un 7,41% en volumen del total de las exportaciones de quesos, posicionándose como el tercer mercado exterior del sector en valor y el cuarto en volumen en esta categoría.

La plataforma incluye una guía práctica sobre las normas y legislación aplicable a este mercado que deben cumplir los importadores, desde el registro de establecimientos con la Food and Drug Administration (FDA) hasta el etiquetado de estos alimentos lácteos, pasando por las regulaciones sobre aditivos y sustancias alergénicas que les afectan.

"Creemos que las exportaciones van a beneficiarse de un fuerte empuje gracias a esta plataforma, que se suma a las acciones de promoción de la campaña", ha augurado el director de Planificación Estratégica de Tactics Europe, Oscar Mozún.

Por otro lado, la interprofesional ha llevado a cabo en Little Spain, uno de los mercados gastronómicos más emblemáticos de Nueva York, una degustación de quesos emblemáticos y únicos como DOP Cabrales, IGP Castilla y León (Queso tipo ibérico), DOP Queso Manchego, DOP Idiazábal, DOP Zamorano, Rulo de Cabra, DOP Camerano, DOP Murcia al Vino, DOP Torta del Casar, DOP Mahón-Menorca, DOP Tetilla o DOP Arzúa-Ulloa.

Una cata que se ha llevado a cabo en el marco de la campaña de promoción cofinanciada por la UE denominada 'Discover the European Cheestories with cheeses from Spain', cofinanciada por InLac y la Unión Europea, desarrolla un potente mix de actividades como asistencia a ferias, exhibiciones, degustaciones y acciones en punto de venta.

Asimismo, InLac promovió la promoción de quesos españoles en la prestigiosa Summer Fancy Food, en colaboración con el ICEX, a través de una cata que se celebró el pasado 23 de junio en Nueva York.

