investigación por muerte de cantante liam payne avanza en argentina con nuevos hallazgos

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 17 oct (Reuters) -

Liam Payne, la estrella pop de la banda One Direction, murió por politraumatismos y hemorragia interna tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, dijeron el jueves los fiscales, quienes agregaron que las primeras investigaciones sugieren que la caída se produjo luego de consumir sustancias.

Payne, de 31 años, quien saltó a la fama mundial con la banda de chicos,

fue hallado muerto el miércoles luego de caer desde el tercer piso del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires

, lo que desencadenó una avalancha de homenajes de sus seguidores.

En los primeros detalles oficiales de la autopsia, la fiscalía indicó que los forenses encontraron 25 lesiones compatibles con las producidas por caída de altura, entre ellas traumatismos craneoencefálicos con hemorragias internas y externas.

Y agregó que no había señales de que hubiera una tercera persona involucrada, aunque el incidente era investigado como "muerte dudosa" de manera protocolar.

"Todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", indicó la fiscalía.

Los peritos de la policía de Buenos Aires que relevaron la habitación hallaron "sustancias que a simple vista se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados".

La policía había informado previamente en un comunicado que habían encontrado la habitación en un "total desorden" durante la inspección luego de su muerte, con medicamentos esparcidos por todas partes.

Si bien los detalles que rodearon su muerte siguen sin aclararse, Payne había hablado públicamente sobre su lucha con la salud mental y el uso del alcohol para lidiar con las presiones de la fama.

La policía municipal dijo que en el hotel desde el que cayó Payne encontraron una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular, y que habían tomado huellas dactilares de los mismos.

En la habitación del lujoso hotel del moderno barrio de Palermo, la policía indicó que también halló medicamentos de venta libre y el ansiolítico Clonazepam.

Antes de la caída de Payne, un empleado del hotel había llamado a los servicios de emergencias pidiendo ayuda con un huésped que estaba destrozando su habitación y parecía hallarse bajo la influencia de drogas o alcohol, según un audio del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

"Cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien", dijo el empleado a la policía en la llamada al 911, añadiendo que la vida del huésped se encontraba en riesgo porque la habitación tenía balcón.

One Direction alcanzó el éxito mundial después de que Simon Cowell reuniera a Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson en el programa de talentos británico "The X Factor" en 2010.

La banda vendió 70 millones de discos y seis de sus éxitos estuvieron entre los 10 primeros en la lista Hot 100 de Billboard, entre ellos "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Live While We're Young". Payne coescribió canciones como "Story of My Life" y "Night Changes".

(Reporte de Eliana Raszewski, Adam Jourdan y Juan Bustamante en Buenos Aires; editado por Lucila Sigal, Maximilian Heath y Nicolás Misculin)

