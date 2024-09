Irán excarcela a un ciudadano austriaco antes de cumplir su condena

DUBÁI/VIENA, 17 sep (Reuters) -

Irán ha concedido la libertad anticipada al ciudadano austriaco Christian Weber, condenado por delitos que originalmente incluían el espionaje, dijo el martes el canciller austriaco, Karl Nehammer.

"Estoy muy satisfecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada en Teherán hayan logrado la liberación anticipada de Christian Weber de la custodia iraní", dijo Nehammer en la red social X.

"El equipo de la embajada austriaca en Teherán trabaja ahora intensamente para garantizar que pueda abandonar el país lo antes posible y reunirse con su familia en Austria", añadió.

Tanto Austria como Irán han dicho poco públicamente sobre el caso, que Viena desveló a finales de 2022.

En ese momento, Irán estaba sufriendo algunas de las mayores manifestaciones antigubernamentales de su historia moderna tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda detenida por supuestamente violar los códigos de vestimenta. Austria dijo entonces que los cargos contra su ciudadano no estaban relacionados con el caso Amini.

En febrero, el ministro de Exteriores austriaco dijo que la condena contra Weber por espionaje había sido anulada en apelación y que su pena por otros delitos no especificados se había reducido a la mitad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco dijo el martes que aún deben completarse "trámites administrativos" con las autoridades iraníes.

La agencia de noticias iraní Mizan dijo que Weber había sido detenido por delitos cometidos en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental y puesto en libertad en consideración a la clemencia islámica. Fue entregado al embajador de Austria para que tramitara su salida, según la agencia.

Mizan no especificó el delito por el que Weber había sido encarcelado. Las llamadas a la embajada austriaca antes del horario habitual de oficina no obtuvieron respuesta. El poder judicial iraní no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios. (Reporte de Elwely Elwelly y Francois Murphy; edición de Muralikumar Anantharaman, Tom Hogue y Peter Graff; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters