israel ataca gaza y el jefe de la onu dice que hay muchos palestinos atrapados en el norte

(Actualiza el número de muertos en el párrafo 1 y añade comentarios del Ministerio de Sanidad en los párrafos 11 y 12, y del portavoz de Hamás en los párrafos 14 y 15)

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 9 oct (Reuters) - Al menos 45 personas murieron en ataques militares israelíes contra Gaza en las últimas 24 horas, según informó el personal sanitario palestino el miércoles, mientras las fuerzas israelíes seguían atacando el campo de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave. El ejército israelí afirma que la incursión, ya en su quinto día, tiene por objeto impedir que los combatientes de Hamás lleven a cabo nuevos ataques desde Jabalia y evitar que se reagrupen. En repetidas ocasiones ha emitido órdenes de evacuación a los residentes de Jabalia y zonas cercanas, pero portavoces palestinos y de la ONU afirman que no hay lugares seguros a los que huir en la Franja de Gaza. El Servicio Civil de Emergencias palestino dijo que había recibido informaciones no confirmadas de que decenas de palestinos podrían haber muerto en Jabalia y otras zonas del norte de Gaza, pero no puede llegar hasta ellos debido a los bombardeos israelíes.

"Al menos 400.000 personas están atrapadas en la zona", publicó el miércoles en X Philippe Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). "Las recientes órdenes de evacuación de las autoridades israelíes están obligando a la gente a huir una y otra vez, especialmente del campamento de Jabalia. Muchos se niegan porque saben demasiado bien que ningún lugar en cualquier parte de #Gaza es seguro". Lazzarini dijo que algunos refugios y servicios de la UNRWA se estaban viendo obligados a cerrar por primera vez desde que comenzó la guerra y que, con casi ningún suministro básico disponible, el hambre se estaba extendiendo de nuevo en el norte de Gaza. "Esta reciente operación militar también amenaza la puesta en marcha de la segunda fase de la campaña de vacunación infantil contra la #polio", dijo. Israel no comentó de inmediato las declaraciones de Lazzarini. Las autoridades israelíes han dicho anteriormente que facilitan las entregas de alimentos a Gaza a pesar de las difíciles condiciones.

Ataques nocturnos

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que el ejército había ordenado la evacuación de tres hospitales del norte de Gaza. Cientos de pacientes y médicos estaban atrapados en esas instalaciones, según un comunicado emitido el miércoles.

"La vida de decenas de pacientes corre peligro debido al asedio israelí en torno a esos hospitales". El ejército israelí, que ahora también está en conflicto con Hezbolá en Líbano, afirma que los milicianos de Hamás utilizan zonas residenciales como cobertura en el territorio densamente poblado, incluidas escuelas y hospitales. Hamás lo niega.

Izzat el-Reshiq, portavoz de Hamás en el exilio, afirmó en un comunicado que la escalada israelí en el norte de Gaza tenía como objetivo castigar a los residentes por negarse a abandonar sus hogares.

Culpó a Estados Unidos, que, según él, afirma haber trabajado para poner fin a la guerra, de ser socio de Israel en la "guerra de genocidio" en Gaza. En un ataque israelí nocturno contra una casa en Shejaia, un suburbio de la ciudad de Gaza, murieron nueve personas de una misma familia, según informó el personal sanitario. Otras personas murieron durante la noche en zonas del centro de la Franja de Gaza. Israel comenzó su ofensiva contra Hamás en Gaza después de que combatientes del grupo miliciano palestino atacaran comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando como rehenes a unas 250, según los recuentos israelíes.

Casi 42.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados y gran parte del enclave ha quedado arrasado. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de Timothy Heritage y Peter Graff; editado en español por Mireia Merino)

Reuters