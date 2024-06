Israel ataca "complejo de Hamás" que afirma estaba dentro de escuela en Gaza; TV reporta 39 muertos

JERUSALÉN (AP) — El ejército de Israel bombardeó lo que describió como un “complejo de Hamás” que según dijo se encontraba dentro de una escuela de la Franja de Gaza, un ataque que, según medios afiliados a Hamas, causó la muerte de al menos 39 personas.

La información sobre el ataque en la zona de Nuseirat seguía siendo contradictoria el jueves por la mañana, y The Associated Press no pudo confirmar por el momento los detalles del ataque de manera independiente.

La televisora al-Aqsa ofreció la cifra de muertos, sin proporcionar la fuente de tales datos.

El ejército israelí dijo que sus aviones de combate atacaron la escuela administrada por la agencia de las Naciones Unidas que proporciona ayuda a los palestinos, conocida por las siglas UNRWA.

El ejército israelí afirmó, sin presentar evidencia, que Hamás y la Yihad Islámica utilizaban la escuela como cobertura para sus operaciones.

“Antes del ataque, se tomaron una serie de medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados durante el ataque”, afirmó el ejército israelí.

Israel lanzó su ofensiva militar en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre dentro de Israel en el que murieron al menos 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. La campaña militar israelí en la Franja de Gaza ha matado al menos a 36,000 palestinos, y hay cientos de muertos más por operaciones israelíes en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP