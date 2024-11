Israel ataca zona de Beirut cerca de sedes gubernamentales y embajadas

BEIRUT (AP) — Un ataque aéreo israelí el lunes por la noche alcanzó una zona residencial densamente poblada en la capital de Líbano, cerca de la sede de la ONU, el Parlamento, la oficina del primer ministro y varias embajadas.

La agencia estatal de noticias de Líbano, National News Agency, informó que dos misiles impactaron el área del barrio de Zoqaq al-Blat en Beirut. El ataque se produce tras informes de que el enviado de Estados Unidos retrasó su visita para conversaciones de alto el fuego.

Las sirenas de ambulancias resonaban por la zona, pero aún no se han publicado cifras oficiales de víctimas. Un reportero de The Associated Press en el lugar describió víctimas significativas en la calle.

No estaba claro el objetivo del ataque aéreo, y el ejército israelí no emitió una advertencia previa.

Muchas áreas en el centro de Beirut, incluido Zoqaq al-Blat, se han convertido en refugio para muchos desplazados por el conflicto en curso en el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut.

El ataque también ocurrió cerca de un Hussainiye, una mezquita chiíta.

Fue el segundo día consecutivo de ataques israelíes en el centro de Beirut después de una pausa de más de un mes. El domingo, un bombardeo en el área de Ras el-Nabaa mató al vocero de Hezbollah, Mohammed Afif, junto con otras seis personas, incluida una mujer.

Más tarde ese día, cuatro personas murieron en otro ataque en el distrito comercial de Mar Elias. No está claro cuál era el objetivo de ese ataque.

Los medios israelíes no hicieron comentarios de inmediato.

Ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron a ocho personas, incluidos dos niños de 7 y 9 años y sus padres, dijeron el lunes funcionarios palestinos.

Un tercer niño, de 10 años, resultó herido en un ataque nocturno a una tienda donde se refugiaban personas desplazadas en la ciudad sureña de Jan Yunis, según la Defensa Civil, los primeros en responder que operan bajo el gobierno de Hamás. Un reportero de The Associated Press vio los cuerpos de los niños en el Hospital Nasser.

Un ataque separado el lunes por la mañana mató a cuatro personas, incluida una mujer y un niño, en el poblado campo de refugiados de Nuseirat, según el cercano Hospital de Mártires de Al-Aqsa.

El ejército israelí culpa a Hamás de las muertes de civiles, acusando a los milicianos de esconderse entre los civiles y combatir desde áreas residenciales. Rara vez comenta sobre ataques individuales, que a menudo matan a mujeres y niños.

La guerra comenzó cuando Hamás irrumpió en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a unas 250. Unos 100 rehenes todavía están dentro de Gaza, de los cuales se cree que un tercio están muertos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 43.800 palestinos, según autoridades locales de salud. No distinguen entre milicianos y civiles, pero dicen que la mayoría de los muertos son mujeres y niños. Los combates han dejado unos 76 muertos en Israel, incluidos 31 soldados.

Por otra parte, el ejército israelí dijo el lunes que había entregado combustible y equipo médico a hospitales en una zona sitiada del norte de Gaza, donde las tropas han lanzado una intensa operación desde octubre.

COGAT, el organismo militar israelí a cargo de la ayuda humanitaria para Gaza, dijo que entregaron 10.000 litros de combustible y 149 paquetes de equipos médicos a dos hospitales, y ayudaron a supervisar la evacuación de 64 pacientes y sus escoltas, junto con la ONU, de los hospitales más afectados en el norte.

Los hospitales que atienden la zona han sido en gran medida inaccesibles debido a los combates, y una redada en el Hospital Kamal Adwan el mes pasado lo dejó apenas funcional.

Israel se ha enfrentado a la presión internacional para mejorar la situación humanitaria en Gaza, especialmente en el norte devastado por la guerra. La semana pasada, Estados Unidos dijo que no limitaría las transferencias de armas a Israel, como había amenazado con hacer en octubre, si la ayuda no se incrementaba significativamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP