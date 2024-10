israel e irán cruzan amenazas en la onu tras los ataques

(Actualiza con citas y detalles)

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 2 oct (Reuters) - Israel, respaldado por Estados Unidos, e Irán se amenazaron mutuamente el miércoles con tomar represalias si eran atacados, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando persiste el temor a una guerra más amplia en Oriente Medio.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a los 15 miembros del Consejo: "Este ciclo mortal de violencia ojo por ojo debe terminar". "El tiempo se acaba".

El Consejo se reunió después de que Israel mató al líder de Hezbolá en Líbano e inició un asalto terrestre contra el grupo militante respaldado por Irán y de que Teherán atacó a Israel con misiles.

"Israel se defenderá. Actuaremos. Y permítanme asegurarles que las consecuencias a las que se enfrentará Irán por sus acciones serán mucho mayores de lo que jamás podría haber imaginado", dijo al Consejo el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saied Iravani, dijo que el ataque con misiles del martes era "para restablecer el equilibrio y la disuasión". Agregó que se podría evitar una mayor escalada si Israel detiene la guerra en Gaza y los ataques contra Líbano.

"Irán está totalmente preparado para tomar nuevas medidas defensivas, si es necesario, para proteger sus intereses legítimos y defender su integridad territorial y soberanía contra cualquier acto de agresión militar y el uso ilegal de la fuerza", afirmó.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo al Consejo que el apoyo estadounidense a Israel había sido defensivo.

"Permítanme ser clara: el régimen iraní será responsable de sus actos. Y advertimos enérgicamente contra la posibilidad de que Irán -o sus representantes- emprendan acciones contra Estados Unidos, o nuevas acciones contra Israel", advirtió.

El embajador francés ante la ONU, Nicolas de Riviere, dijoque Francia desea que el Consejo de Seguridad "muestre unidad y hable con una sola voz" para reducir la tensión.

Thomas-Greenfield afirmó que el Consejo debería condenar a Irán e imponer "graves consecuencias" a la élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica por sus acciones.

Israel y Estados Unidos pidieron sanciones contra Irán.

Guterres condenó enérgicamente el ataque de Irán contra Israel. Anteriormente, el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel dijo que prohibía a Guterres entrar en el país porque no lo había hecho.

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, elogió a Irán por su "excepcional" moderación en los últimos meses y dijo que el ataque con misiles contra Israel no podía "presentarse como si todo esto hubiera ocurrido en el vacío, como si no estuviera ocurriendo nada -y que no ocurrió nada- en Líbano y Gaza, en Siria, en Yemen".

"Pero ocurrió, y condujo a un nuevo y muy peligroso espiral de un conflicto cada vez más amplio en Oriente Medio", afirmó Nebenzia. (Reporte de Michelle Nichols; Editado en español por Raúl Cortés Fernández, Natalia Ramos y Héctor Espinoza)

Reuters