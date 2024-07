Israel perpetra ataque en Beirut que, según dice, mató a un comandante de Hezbollah

BEIRUT (AP) — Israel llevó a cabo el martes un atentado en Beirut que, según informó, causó la muerte de un comandante de Hezbollah que presuntamente estuvo detrás de un ataque con cohetes perpetrado el fin de semana que dejó a 12 jóvenes sin vida en los Altos del Golán. El ataque contra la capital libanesa también mató a dos niños y una mujer, además de herir a decenas de personas.

Hezbollah no confirmó de momento la muerte del comandante. El ataque israelí representa una escalada en las hostilidades con la guerrilla libanesa. Un funcionario israelí dijo que el objetivo era Fouad Shukur, un alto comandante militar de Hezbollah a quien Estados Unidos culpa de planear y perpetrar el mortífero atentado contra marines en la capital libanesa en 1983.

El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir los detalles del ataque con la prensa. Shukur también es sospechoso de otros ataques que causaron muertes de civiles israelíes.

Aunque Hezbollah negó su implicación en el ataque del sábado en la localidad de Majdal Shams, Israel lo considera responsable. “Hezbollah cruzó una línea roja”, publicó el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, en la red social X poco después del ataque del martes.

Las dos partes han intercambiado ataques casi a diario durante los últimos 10 meses en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza, pero hasta ahora habían mantenido el conflicto a un nivel bajo para que no se convirtiera en una guerra abierta.

El Ministerio de Salud Pública de Líbano señaló que el ataque del martes en un suburbio sureño de Beirut hirió a 74 personas, algunas de ellas gravemente. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El Hospital Bahman, cercano al sitio del ataque, pidió donaciones de sangre.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó que el ataque fue llevado a cabo con un dron que disparó tres cohetes.

“El enemigo israelí ha cometido un acto estúpido de gran magnitud, en cuanto a tiempo y circunstancias, al atacar una zona enteramente civil”, declaró el funcionario de Hezbollah Ali Ammar a la cadena de televisión Al-Manar. “El enemigo israelí pagará un precio por ello tarde o temprano”.

El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, condenó el ataque israelí y señaló que impactó a unos cuantos metros de uno de los hospitales más grandes de la capital.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no publicó un comunicado de inmediato, pero minutos después del ataque envió una foto del mandatario acompañado por su asesor de seguridad nacional y otros funcionarios.

El ataque israelí contra el suburbio de Haret Hreik —un área poblada en el sur de Beirut donde Hezbollah tiene operaciones de seguridad y políticas, pero que también está lleno de pequeñas tiendas y edificios de apartamentos— causó daños a varios inmuebles.

De momento no estaba claro si algún miembro de Hezbollah fue impactado, de acuerdo con un funcionario de la milicia. Un funcionario de la inteligencia militar libanesa dijo que no tenía información cuando The Associated Press le preguntó si un alto funcionario de seguridad de Hezbollah había escapado al ataque aéreo.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de conformidad con las normas de la milicia.

El ataque impactó un edificio de apartamentos cercano a un hospital, derrumbando la mitad del edificio objetivo y causando graves daños a otro contiguo. El hospital sufrió daños menores, mientras que las calles circundantes quedaron llenas de escombros y vidrios rotos.

Había un montacargas a la mitad de la calle para intentar alcanzar los pisos superiores del edificio destrozado, mientras cuadrillas de trabajadores retiraban los cables eléctricos caídos. Se habían congregado multitudes para revisar los daños y ver cómo estaban sus familiares. Algunos de ellos gritaban consignas en apoyo a Hezbollah.

En tanto, se pudo ver a los paramédicos sacando a varios heridos de los edificios dañados.

La última vez que Israel atacó Beirut fue en enero, cuando un bombardeo mató a Saleh Arouri, un mando del grupo palestino armado Hamás. Fue la primera vez que Israel atacó Beirut desde la guerra de 34 días entre Israel y Hezbollah en el verano de 2006.

Goldenberg informó desde Tel Aviv, Israel. Hussein Malla, Fadi Tawil, Sarah El Deeb y Kareem Chehayeb en Beirut y Joshua Boak en Washington contribuyeron a este despacho.

