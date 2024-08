J Balvin: “‘Rayo’ es para que la gente sonría, baile, disfrute y se conecte

Ciudad de méxico (ap) — j balvin está de vuelta con “rayo” su nuevo álbum en el que mira por un espejo retrovisor hacia sus orígenes en la música y en el que busca pasar la estafeta a una nueva generación de artistas como saiko y quevedo.

El título del álbum, que será lanzado el viernes, se debe al nombre de su primer auto, un Volkswagen Golf 97 que su padre le regaló cuando tenía unos 17 años y con el que iba a cantar en universidades y discotecas, además de hacer otros trabajos eventuales.

“Es un carro que mi padre compró con mucho sacrificio, se endeudó para poderme dar ese carro”, dijo en una entrevista por Zoom desde su natal Medellín, Colombia. “Yo trabajaba con él como el transportador de mis tres amigos del colegio, yo los llevaba al colegio y los dejaba en su casa y me pagaban, y también vendía ropa atrás, en la parte del baúl del carro, y ahí llevaba mis CDs y los posters que regalaba en la calle para promocionar mi música”.

“Rayo” es su primer álbum desde “Jose” de 2021, el año en el que también nació su hijo Río. Los cambios en la vida de Balvin, ahora de 39 años, se pueden notar en el afrobeat de “3 Noches”, que lo encuentra con un ritmo más pausado y en una canción en la que su voz se escucha sin tantos efectos de sonido.

“Siempre he sido muy fanático del afrobeat”, dijo. “La canción ‘3 noches’ es una de las favoritas de las mujeres, cuando la escuchan como que les encanta muchísimo la letra. Es otro mood (estado de ánimo). Es muy refrescante, la verdad”.

El sencillo elegido para el lanzamiento del álbum es “Doblexxó” con su paisano Feid.

“Es una canción que me disfruto mucho porque hace unos tres años no me juntaba con Feid a trabajar y poder tener la oportunidad de estar solos los dos sin nadie en el estudio y compartiendo, y recordando momentos”, dijo Balvin. “Así que es una canción que representa mucho el reggaetón de Medellín, somos dos paisas, con jerga paisa en esta canción”.

El video de “Doblexxó” los presenta en un auto con la bandera de colombiana.

“Es bien fácil de relacionarse con el video, no estás viendo estas realidades que pocos podemos vivir, sino más bien una realidad donde todo el mundo se puede identificar súper fácil”, señaló.

Previamente, Balvin presentó el video de “Gaga” con el artista español Saiko.

“Ese lo filmamos en Londres, aprovechando que estábamos de gira y él estaba cerca”, señaló.

En “Gato” tiene a como invitada a la artista catalana Bad Gyal.

“Bad Gyal es una artista que admiro muchísimo, me encanta su narrativa, me encanta su estilo, la forma en la que graba, el sonido”, dijo. “Siempre he sido un amante de los nuevos talentos, de las mujeres en la música, especialmente en la música urbana, porque se necesita mucho coraje y mucha actitud para estar en este negocio”.

Los amantes de la música regional mexicana escucharán una voz familiar en “Stoker”, un tema que Balvin interpreta con Carín León. La invitación surgió gracias a Coachella, pues ambos se presentaron este año en el festival californiano.

“Tuvimos ese acercamiento muy real, muy humano”, dijo Balvin. “Me gusta mucho que siempre ha sido atrevido, por lo menos conmigo, que le gusta salir de la zona de confort y salirse de su sonido tradicional y arriesgarse conmigo en esta canción que es una fusión bien interesante”.

Ryan Castro, Blessd, Omar Courtz, YOVNGCHIMI y Quevedo son otros de los invitados de Balvin. En cambio, “Sólido” es uno de los temas que interpreta en solitario. Esa canción habla de las personas que pueden llegar a juzgar a otros sin saber realmente algo de su vida.

“En ‘Sólido’ pienso en mi mujer y en mi hijo, en las presiones que tenemos que pasar las personas públicas”, apuntó. “Y no hay que ser famoso para eso, siempre la gente va a opinar sobre tu vida y lo importante es la confianza que se tiene y se va creando con el tiempo para que nada afecte del exterior”.

Recientemente, Balvin recuperó su corona como el artista latino con más canciones con 1.000 millones de vistas o más en YouTube al sumar su 15ª tema en el listado con “Agua”, una canción hecha para la película “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run” (“Bob Esponja: Un héroe al rescate”) de 2020. Sobre este hito, Balvin agradeció al público y pidió “que disfruten tanto como yo la vibra y la energía que le puse a ‘Rayo’ para que la gente sonría, baile, disfrute y se conecte”.

