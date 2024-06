Jacobs conserva título europeo en 100 m planos en nuevo gran día para Italia

El campeón olímpico italiano Marcell Jacobs conservó este sábado en Roma su título europeo en los 100 metros planos al parar el crono en 10 segundos 02 (viento de +0,7 m/s), a menos de 50 días para los Juegos Olímpicos de París.

Jacobs cerró una noche dorada para Italia, pero antes que él, Leonardo Fabbri, en lanzamiento de peso, y Lorenzo Simonelli, en los 110 m vallas, habían sumado sendos títulos europeos.

Después de sólo dos días de competición en la capital italiana, los atletas 'azzurri' lideran el medallero con cinco oros, cuatro platas y un bronce.

- Dos platas para España -

El sábado resultó también positivo para la delegación española, que sumó las platas de Enrique Llopis en los 110 metros vallas y de Paul McGrath en los 20 km marcha, que se unieron al bronce de Marta García en los 5000 m la víspera.

"Se me hace muy raro que me llamen subcampeón de Europa, no me lo termino de creer, y ahora a seguir trabajando como hasta ahora, a asimilar todo", declaró Llopis.

En el estadio Olímpico de Roma, en la final de los 100 metros, la más esperada del día, Italia firmó un doblete con Chituru Ali, que terminó justo detrás de Jacobs (10 segundos 05 centésimas), mientras que el británico Romell Glave (10.06) completó el podio.

A menos de dos meses para los Juegos Olímpicos-2024, Jacobs (29 años) corrió sus 100 m más rápidos de la temporada, pero no logró bajar de los 10 segundos, como ambicionaba.

El velocista italiano no baja de los 10 segundos desde su precedente título europeo en Múnich, en agosto de 2022, con 9,95 segundos.

- Ingebrigtsen no falla -

Frenado por las lesiones la temporada pasada, todo cambió a finales de 2023. Sin su entrenador desde largo tiempo atrás Paolo Camossi, el italiano nacido en Texas voló a Florida para unirse al grupo de Rana Reider en Jacksonville.

"Tenía tres objetivos: salud, defender el título europeo y el olímpico después", confesó Jacobs. "Estoy muy feliz porque toda va mejor carrera tras carrera", agregó.

Otra estrella anunciada de estos europeos, el noruego Jakob Ingebrigtsen conquistó su tercer título europeo consecutivo en los 5.000m planos al imponerse con un tiempo de 13 minutos 20 segundos 11 centésimas.

Ingebrigtsen se colgó así su primera medalla de oro en estos campeonatos de Europa, mientras su objetivo en la capital italiana es apuntarse un tercer doblete 5000/1500 metros europeo como lo hizo en Múnich en 2022 y en Berlín en 2018.

Este sábado superó al británico George Mills (13.21:38) y al suizo Dominic Lokinyomo Lobalu (13.21:61).

Y la croata Sandra Elkasevic, doble campeona olímpica (2012, 2016) y doble campeona del mundo (2013, 2017), logró su séptimo título europeo consecutivo en lanzamiento de disco, un récord.

En salto de longitud la victoria fue para el griego Miltiádis Tentóglou, vigente campeón olímpico y del mundo, en lanzamiento de peso para el italiano Leonardo Fabbri, en heptatlón femenino para la belga Nafissatou Thiam, y en los 100 m vallas femeninos se coronó la francesa Cyréna Samba-Mayela.

vg-es/hpa/iga/cl/gfe

AFP