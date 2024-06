Javier Tebas: "El problema no es que haya muchos partidos, es que quieren poner más"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene claro que el mundo del fútbol debe "pensar en la mayoría de los jugadores" y que hay que defender "a capa y espada" el derecho del trabajo de todos los implicados, "no sólo los futbolistas", y que el problema actual "no es que haya muchos partidos, es que quieren poner más".

"El año tiene 365 días y hay que pensar en la mayoría de jugadores, que son los que no juegan todas las competiciones. Se gestiona el fútbol pensando solo en los de élite", lamentó Tebas este viernes en el 'ISDE Sports Convention 2024' celebrado en Madrid.

El mandatario está preocupado por "la creciente proliferación de campeonatos internacionales como el Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental que se disputará en medio de la temporada doméstica o el incremento de partidos de Champions" y que considera que "están poniendo en peligro la industria nacional".

El dirigente subrayó que les "quieren acortar el número de clubes y las jornadas" y eso "va a repercutir en que los jugadores cobren menos".

"El problema no es que haya muchos partidos, es que quieren poner más. La industria del fútbol no depende de 20 clubes y 300 jugadores que tienen muchos coches, yates, nutricionistas, fisioterapeutas... Estamos gestionando el fútbol para ellos cuando hay más de 60.000 profesionales en Europa, y más de 1.500 clubes", apuntó.

El dirigente acusó a la FIFA de "gestionar el fútbol solo pensando en estos pocos equipos". "Habrá que reducir el calendario. Nuestros derechos audiovisuales si valen es por lo que dura la temporada, y todo eso hay que protegerlo. Es muy bonito decir que hay que proteger a los grandes jugadores, pero también el derecho al trabajo del resto de trabajadores que hay, no sólo futbolistas. Eso hay que defenderlo a capa y espada", sentenció.

El abogado resaltó también que en la última reunión con el sindicato de jugadores español e italiano, el CEO de la Premier League y el propio Tebas, antes de la final de la Liga de Campeones en Londres, tuvo la sensación de que la situación "está cambiando" y que empiezan a hablar del problema de los jugadores que no son de la élite.

Centrarse en laliga en "consolidar los cambios"

Del mismo modo, apuesta por "poner más 'fair play' financiero" en el campeonato inglés "porque si no la competición no es real". "La Premier League sigue siendo la mejor competición económicamente, pero no necesitan tener ricachones, jeques ni mecenas", advirtió.

Tebas resaltó que se debe "proteger una industria de entretenimiento de éxito", y que "en los últimos 15 años han quintuplicado los ingresos, y los trabajadores de los clubes han duplicado sus salarios". Además, celebró que en esta última temporada han "batido récords de asistencia a los estadios en la historia, y de audiencia".

"¿Por qué tenemos que hacer tantos cambios? Lo que tenemos que hacer es consolidar el trabajo que se está haciendo", aseveró el mandatario de LaLiga, que recordó el reciente cambio de nombre y de logo de la compañía, "pasos arriesgados buscando ser más globales todavía y ser una de las mayores ofertas de entretenimiento".

En este sentido, recalcó su deseo de jugar un partido de la competición fuera de España, un propósito que ya intentó hacer realidad y que espera "que a la tercera sea la vencida" después de no tener éxito en las dos anteriores intentonas, con los partidos en Miami.

Tebas también recordó que el documental 'LaLiga: más allá del gol', producido por Netflix, estará disponible a partir del próximo 19 de julio, y que será de temática similar a 'Drive to Survive' de Fórmula 1 o 'Break Point' de tenis.

Por otro lado, volvió a mostrarse muy crítico con la 'piratería' y denunció que "España es campeona de Europa en fraude audiovisual", reiterando que saben "donde se están pirateando los partidos y quién emite la señal" y cómo Google y Apple "colaboran con estos 'robos'".

El presidente de LaLiga recalcó que "lo que no puede ser es que por culpa de que te roben la propiedad intelectual de tus partidos, no puedas generar lo que genera la industria". También incidió en que están "protegiendo" a las más de 1.000 familias de jugadores tanto de Primera como de Segunda División.

"La piratería supone en España cerca del 30%, lo que significa que de cada cuatro que ven un partido, uno no paga. En Latinoamérica es el 60 por ciento, y en Oriente Medio, el 50 por ciento. Ahí es donde tenemos que centrarnos porque hay una fuente de ingresos que tenemos que proteger los titulares de los derechos. Si no, cuando te compren los derechos la próxima vez, te van a pagar menos porque los ven gratis", criticó.

Europa Press