Jefe oiea espera que irán mantenga límite de sus reservas de uranio altamente enriquecido

Por Francois Murphy

VIENA, 20 nov (Reuters) - El jefe del organismo de control nuclear de la ONU espera que se mantengan las medidas adoptadas por Irán para limitar sus reservas de uranio a nivel no apto para fabricar armas, ya que la junta directiva estaba a punto de aprobar una resolución redactada por Occidente que podría desbaratarlas.

Irán ha tomado medidas para dejar de aumentar sus reservas de uranio enriquecido hasta el 60%, nivel cercano del 90% que se utiliza para fabricar armas, según informó el martes el Organismo Internacional de Energía Atómica en un informe a los Estados miembros antes de la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA, formada por 35 países, que comenzó el miércoles.

Rafael Grossi dijo el miércoles que había negociado el acuerdo con Irán la semana pasada, pero los diplomáticos afirmaron que estaba condicionado a que las potencias occidentales abandonaran su presión a favor de una resolución que criticara a Irán. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos siguen adelante a pesar de todo y presentaron formalmente el texto a la Junta el miércoles.

"Creo que es un paso concreto en la dirección correcta", dijo Grossi en una conferencia de prensa, refiriéndose a la congelación, que limitaría la cantidad de uranio enriquecido por Irán hasta el 60%, suficiente, si se enriquece más, para fabricar cuatro armas nucleares, según el criterio del OIEA.

La resolución da continuidad a la última aprobada en junio, a la que sólo se opusieron Rusia y China, criticando a Irán por su falta de cooperación con el OIEA y pidiendo a Grossi que elabore un informe "exhaustivo" sobre las actividades de Irán.

Los diplomáticos dicen que el objetivo es presionar a Irán para que negocie y acuerde nuevas restricciones a sus actividades nucleares antes de que expiren en octubre las de un acuerdo de 2015 con las principales potencias, aunque ese acuerdo se deshizo después de que el entonces presidente Donald Trump sacara a Estados Unidos de él en 2018.

Se trata de la última reunión trimestral de la Junta de Gobernadores de la OIEA antes de que Trump asuma el cargo en enero, y sigue sin estar nada claro si estaría abierto a esas negociaciones.

"Pedí a la República Islámica de Irán (...) que, si era posible, dejara de aumentar las reservas de uranio al 60%. Y tengo que decir que esta petición mía fue aceptada por Irán", dijo Grossi en un discurso ante la Junta antes de su conferencia de prensa.

No dio una respuesta directa consultado si eso significaba que Irán se había comprometido, y dijo que en sus conversaciones la medida de Irán no estaba condicionada a que no hubiera una resolución. A Irán le suelen irritar las críticas, como las resoluciones, y en el pasado ha respondido intensificando sus actividades nucleares o reduciendo la supervisión del OIEA. (Reporte de Francois Murphy, edición de William Maclean. Editado en español por Natalia Ramos)

