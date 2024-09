JoJo era una sensación adolescente. A sus 33 años, ha vuelto a encontrar su voz

Joanna Levesque saltó al estrellato a los 13 años. Dos décadas después, “JoJo”, como la conocen, ha escrito un libro de memorias y dice que la canción responsable de su meteórico ascenso, “Leave (Get Out)” no era un tema que sintiera propio. De hecho, lloró cuando su disquera le dijo que querían convertirla en su primer sencillo.

La entonces estudiante de sexto grado no se sentía identificada con las letras sobre un chico que la trató mal. Y su sonido pop estaba muy lejos del R& B y el hip hop que le gustaban.

“Creo que ahí fue donde se plantó la semilla inicial de confusión dentro de mí, donde pensé: ‘Oh, deberías confiar en otras personas antes que en ti misma porque... Mira, confiaste en otras personas y ve lo mucho que valió la pena’”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Leave (Get Out)” llegó a encabezar las listas de Billboard, convirtiendo a Levesque en la artista solista más joven en tener un éxito número 1.

“Llegué a amarlo. Pero al principio, simplemente no lo entendí”, dijo.

Gran parte de la experiencia de Levesque con el joven estrellato del pop fue igualmente impredecible o tumultuosa, y detalla esos sentimientos en sus nuevas memorias, “Over the Influence”.

Con “Leave (Get Out)” y sus otros éxitos comerciales como “Too Little Too Late” y “Baby It’s You”, los años de formación de Levesque transcurrieron en estudios de grabación y autobuses de gira. Aun así, tuvo una fuerte resonancia entre los adolescentes y los jóvenes, y su talento en bruto llamó la atención de los aficionados a la música de todas las edades.

“A veces, no sé qué decir cuando la gente dice: ‘Crecí contigo’ y yo digo: ‘Crecimos juntos’ porque todavía sigo siendo una señorita bebé. Pero me siento muy agradecida de tener esta longevidad y de seguir aquí después de todas las locuras que estaban pasando”, dijo.

Algunas de esas “cosas locas” a las que se refiere Levesque es una batalla legal de años con su antiguo sello discográfico. Blackground Records, que la contrató cuando tenía 12 años, detuvo el lanzamiento de su tercer álbum y ralentizó la trayectoria de su brillante carrera.

Levesque dijo que pesar de los obstáculos que la disquera y sus ejecutivos pusieron en su camino, dieron forma a “lo que es JoJo”.

“A pesar de que hubo cosas que fueron caóticas, frustrantes y aterradoras y que no fueron en absoluto lo que hubiera querido pasar, me quedo con lo bueno y lo malo”, dijo.

Levesque sentía que los ejecutivos y el equipo con el que trabajaba eran familia, describiéndolos como sus “figuras paternas, mis tíos y mis hermanos”. “Los amo, ahora, todavía, aunque no funcionó”, dijo.

Con nueva música en camino, Levesque dijo que cree que la industria se dirige en una dirección que otorga a los artistas más libertad sobre su trabajo y más voz en las discusiones sobre la dirección de sus carreras. En 2018, volvió a grabar sus dos primeros álbumes, que no estaban disponibles en streaming, para recuperar el control de los derechos. Tres años después, Taylor Swift comenzó a hacer lo mismo.

“Las cosas están cambiando y se está desmoronando la vieja forma de hacer las cosas”, dijo. “Creo que es genial. La estructura de las grandes discográficas sigue ofreciendo mucho, pero ¿a qué precio?”

Mientras espera con ansias el próximo capítulo de su carrera que ya tiene nivel de veterana, Levesque dijo que es “refrescante” para ella ver a una nueva generación de mujeres jóvenes en la música que están desafiando los estándares que ella sintió que tenía que seguir cuando estaba creciendo.

”’Tienes que ser amable. Tienes que ser aceptable de cierta manera. Hay que jugar a la política de la cortesía. Es simplemente agotador”, dijo, “Muchos de nosotros que crecimos con eso entretejido en nuestras creencias nos quemamos, nos estrellamos y quemamos”.

Es “sanador” ver a artistas como Chappell Roan y Billie Eilish jugar con sus propias reglas, dijo.

Al escribir sus memorias y trazar su vida desde los primeros recuerdos de la infancia hasta hoy, Levesque dijo que está “reclamando la propiedad” de su vida.

“Mi esperanza es que otras personas lean esto, con mi total transparencia, y espero que se inspiren para labrar su propio camino, sea lo que sea que eso signifique para ellos”, señaló.

AP