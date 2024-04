Jonatan Giráldez: "Queremos ganar en el césped y en la grada"

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, aseguró en la previa del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, que disputan este sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante el Chelsea, que quieren ganar a las británicas "en el césped y en la grada", por lo que pidió la asistencia y apoyo masivos de la afición blaugrana.

"Afecta jugar en casa o fuera. Espero mucho de mañana. Somos un equipo muy competitivo y mañana tenemos que competir también en la grada y mejorar la asistencia del partido contra el Real Madrid. Queremos ganar en el césped y en la grada, espero que la llegada sea maravillosa y que nos apoyen los 90 minutos para gozar de otro día mágica en Montjuïc", aseguró en rueda de prensa.

Con la experiencia de haber jugado ya contra el Chelsea el año pasado, Giráldez confía en obtener un buen resultado para la vuelta. "Estamos en un tercer partido con un año de diferencia, donde los dos del año pasado nos servirán seguramente para analizar cosas bien hechas, cosas mal hechas y también de lo que vienen haciendo en las últimas jornadas", valoró.

"Hay que intentar tener el mayor número de recursos posible durante el juego, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, que nos permita tener esa adaptación que creo que estamos teniendo en el último tramo de competición. Evidentemente que podamos conseguir un buen resultado", aseguró.

Eso sí, cree que la eliminatoria se decidirá por pequeños detalles. "Este tipo de partidos y más en eliminatorias yo creo que van en pequeños detalles. Y más una eliminatoria tan igualada, ya lo vimos el año pasado, empate en el segundo partido y en el primer partido ganamos 0-1, aunque es verdad que a lo mejor podríamos haber marcado alguno más en Stamford Bridge", recordó sobre el duelo de la pasada edición.

"Hay cosas que han cambiado, por supuesto, no somos la misma plantilla, llegamos en un punto diferente, llegamos con más disponibilidad de jugadoras, ellas llegan de perder dos competiciones importantes, están empatadas a puntos en la Liga, les faltan también jugadoras importantes para jugar. Todo hace que el partido sea diferente", señaló.

El técnico blaugrana celebra el nivel mental de su equipo, que puede ayudar a superar obstáculos en esta eliminatoria. "En las últimas temporadas me está gustando mucho a nivel mental la capacidad que tiene el equipo de asumir diferencias. Si tienes una jugadora menos, si estás perdiendo el marcador, si te están atacando, si no estás creando ocasiones. Creo que en este sentido hemos crecido muchísimo y además es una muy buena oportunidad también para demostrar el nivel que tenemos", celebró.

"Estamos en una buena dinámica, ellas la tienen diferente. Pero el punto de partida de los dos equipos no es diferente. Hemos tenido pocas experiencias de ir por debajo en el marcador porque no hemos perdido ningún partido, no hemos vivido esa situación. Se prepara en los entrenamientos aunque puede afectar. Tenemos que demostrar que a nivel mental somos un equipo a nivel superlativo", añadió.

Giráldez tendrá la baja ya conocida de Mapi León pero tiene a casi toda la plantilla disponible. "Es una baja muy importante. Pero hemos hecho cosas con otras jugadoras para que no se note su baja. Hemos cubierto muy bien esa baja. Al final, por el nivel que tenemos de plantilla, de mucho nivel, nos permite afrontar el partido escogiendo lo que necesitamos. Las bajas, que son pocas, no son excusa", reconoció.

"Para mí el fútbol es identificar espacios donde están las ventajas. Si defienden más a Keira, pues a ver qué pasa con Patri, con Aitana, con Mariona, con Alexia, con otras jugadoras que también son muy difíciles de defender. Al final lo que tenemos que tener es esa interpretación adecuada de cuáles son los espacios a ocupar nosotras a nivel ofensivo para que como colectivo podamos crear el mayor número de ocasiones posibles y que los momentos de pérdida estemos preparadas para evitar que nos puedan hacer gol", concluyó.