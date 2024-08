Jordi Xammar y Nora Brugman, "con el corazón muy tranquilo": "Más no se podía hacer"

Los regatistas españoles Jordi Xammar y Nora Brugman explicaron este jueves que están "con el corazón muy tranquilo", ya que "más no se podía hacer", después de finalizar en la novena posición en la 'Medal Race' de la clase 470 mixto, que les deja en la cuarta plaza de la general y sin medalla, después de un ciclo olímpico en el que no se habían bajado del podio.

"Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Más no podíamos hacer y podemos estar con el corazón muy tranquilo de que más no se podía hacer, y que, por desgracia para nosotros, no ha podido salir", declaró Xammar en una entrevista con RTVE después de quedar sin medalla en París.

El medallista de bronce en Tokio confesó que se sentían "los más fuertes de la flota" y lamentó que "por una cosa o por otra no han salido las cosas". "El deporte tiene esta cara más dura", expresó. También felicitó a los ganadores, y se mostró agradecido por escuchar de sus competidores que eran "el rival más difícil de batir, "algo especial".

Para ellos, los próximos meses serán un "tiempo seguramente no fácil", pero Xammar tiene claro que no podían haberse "exprimido una gota más", y que "cuando haces todo lo que está en tus manos y un poquito más, no estás obligado a más". "Al final no está en nuestras manos, hemos dado la vida por esta campaña olímpica, y eso no nos lo va a quitar nadie", concluyó.

Por su parte, Nora Brugman reiteró que es "difícil poner en palabras" lo que están sintiendo, pero que "es parte del deporte", y deben estar "orgullosos" porque lo han "dado todo" y se han "dejado la piel" en este ciclo olímpico.

"Creo que nadie ha trabajado tanto como nosotros, y es lo que hay. Sabemos que venimos aquí con una oportunidad de ganar, pero también tenemos que ser conscientes que a veces no pueden salir las cosas, y eso creo que es de valientes, tener el coraje de salir ahí a darlo todo sabiendo que puede ser que no te salga", señaló.

Europa Press