Joselu, héroe de la champions, se despide del madrid tras fichar por el al-gharafa de qatar

28 jun (Reuters) - El delantero español Joselu se despidió el viernes del Real Madrid, después de que el Al-Gharafa de Qatar y el club blanco anunciaran oficialmente su contratación.

El atacante de 34 años, autor de 10 goles en 34 partidos de LaLiga en 2023-24, marcó los tantos con los que el Real Madrid eliminó al Bayern Munich para clasificar a la final de la Liga de Campeones, que acabó ganando.

"El Real Madrid C. F., tras hacer efectiva su opción para adquirir los derechos del jugador Joselu Mato ante el R.C.D. Espanyol, ha alcanzado un acuerdo con el Al-Gharafa SC para el traspaso de nuestro jugador", dijo el club blanco en un comunicado.

En la temporada 2023-2024, Joselu jugó 49 partidos, marcó 18 goles y ganó la Liga de Campeones, LaLiga española y la Supercopa de España.

Joselu es el segundo futbolista "merengue" que juega actualmente con España en la Eurocopa y se une a un club de Oriente Medio esta semana, después de que el Al-Qadsiah saudí anunciara el fichaje de Nacho.

"Gracias Real Madrid por todo lo que me has hecho sentir a lo largo de mi vida. Fuera y dentro. Dentro y fuera. Gracias por lo que me enseñaste siendo un chaval; gracias por haberme dado tantos ejemplos de grandeza y de humildad al mismo tiempo. Gracias por haber mantenido vivo mi sueño y por haberlo hecho realidad", dijo el delantero en una carta en sus redes sociales.

(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)

