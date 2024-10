juez eeuu sentencia 38 años de prisión a exzar antidrogas méxico

(Agrega comentarios expresidente Felipe Calderón y contexto)

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - Genaro García Luna, quien por varios años dirigió la lucha contra el violento narcotráfico en México, fue condenado el miércoles a más de 38 años en una prisión de Estados Unidos por aceptar sobornos de poderosos cárteles de la droga que debía combatir.

El juez federal Brian Cogan anunció la sentencia de 460 meses en una audiencia celebrada en el tribunal federal de Brooklyn.

Los fiscales habían pedido cadena perpetua para García Luna, de 56 años, tras ser declarado culpable en febrero de 2023 por participar en un esquema criminal de drogas, tomar parte en varias conspiraciones y hacer declaraciones falsas.

En una presentación judicial el 19 de septiembre, fiscales afirmaron que el exfuncionario mexicano aceptó millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín "El Chapo" Guzmán, para evitar que miembros de esa organización fueran detenidos y favorecer sus envíos de cocaína.

Al anunciar la sentencia, Cogan dijo que García Luna debería tener "algo de luz al final del túnel", reconociéndole el mérito de su trabajo enseñando a sus compañeros reclusos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, el juez dijo que el exfuncionario vivió una "doble vida", en la que el daño que causó pesó más que sus buenas acciones.

"Aparte de su conducta muy agradable y su elocuencia, usted tiene el mismo tipo de maldad que 'El Chapo', sólo que se manifiesta de manera diferente", agregó Cogan.

García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad de México entre 2006 y 2012 bajo la presidencia de Felipe Calderón, quien tras darse a conocer la sentencia señaló en su cuenta de X que nunca tuvo "evidencia verificable" de que García Luna estuviera involucrado en "actividades ilícitas".

Diversos grupos en México han sugerido que el exmandatario, a quien se le atribuye la "guerra contra el narcotráfico" que dejó miles de muertos, también debería ser investigado.

El abogado defensor de García Luna, César de Castro, había sugerido que Cogan debía sentenciarlo a no más del mínimo obligatorio de 20 años, pues ya ha pasado casi cinco años en prisión desde su arresto en 2019.

La defensa había argumentado en el juicio que los antiguos miembros del cártel de Sinaloa que cooperaron con los fiscales y testificaron contra García Luna le habían implicado falsamente para intentar reducir sus propias condenas.

Antes de conocer la sentencia el exfuncionario dijo ante el tribunal que el gobierno de México y los grupos criminales le habían difamado.

"No he cometido ninguno de estos delitos", afirmó. "No soy la persona a la que señalan los criminales", enfatizó.

Guzmán cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado tras ser condenado en 2019 por narcotráfico. (Reporte de Luc Cohen; Reporte adicional de Lizbeth Díaz en Ciudad de México; Editado por Javier Leira, Diego Oré y Adriana Barrera)

