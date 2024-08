Jueza protege a otro grupo de ayuda fronteriza en investigación de Texas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Una jueza de Texas impidió el jueves que otro grupo de ayuda a inmigrantes sea sometido a un interrogatorio más profundo como parte de una investigación liderada por republicanos texanos sobre las organizaciones que apoyan a los inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos.

La jueza Maya Guerra Gamble falló que el grupo de ayuda Team Brownsville no estaba obligado a testificar con relación a la investigación. El fallo representa una nueva derrota judicial para los funcionarios texanos que han sometido a los grupos proinmigrantes a un escrutinio cada vez mayor. Las investigaciones se iniciaron luego de que en 2022 el gobernador republicano Greg Abbott, sin presentar evidencia, escribiera una carta en la que insinuaba que algunos grupos podían estar actuando ilegalmente o ayudando a los inmigrantes a ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

El dictamen de la jueza Gamble no impide que las autoridades sigan investigando a Team Brownsville, a la cual acusan de uso indebido de subvenciones federales. Durante una audiencia celebrada en Austin, los abogados de Team Brownsville refutaron los señalamientos y acusaron a las autoridades texanas de tratar de intimidar a los grupos proinmigrantes.

En julio, un juez emitió un dictamen similar con relación a la organización Catholic Charities of the Rio Grande Valley, y otro juez impidió que las autoridades texanas cerraran un albergue para inmigrantes en El Paso.

Los voceros del fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina dirige las investigaciones, no respondieron por el momento a las solicitudes de comentarios después de la audiencia.

No se han presentado cargos penales contra ninguno de los grupos, y los abogados de la fiscalía de Paxton le dijeron a Gamble que no tenían interés en iniciar una investigación penal contra Team Brownsville, organización que proporciona alimentos y albergue a solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos.

Lathan es miembro del Statehouse News Initiative, una iniciativa de The Associated Press/Report for America. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas que reciben poca cobertura.

