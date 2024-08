Jugador de hockey de australia es arrestado en parís por comprar cocaína

Por Juliette Jabkhiro y Gabrielle Tétrault-Farber

PARÍS, 7 ago (Reuters) - Un jugador del equipo masculino australiano de hockey fue arrestado en París y se encuentra en prisión preventiva, informó el miércoles el Comité Olímpico Australiano. La fiscalía de París indicó que fue detenido por comprar cocaína.

"Agentes de policía que presenciaron una transacción de cocaína al pie de un edificio en el noveno distrito (de París), en la noche del 6 al 7 de agosto, detuvieron al vendedor, nacido en diciembre de 2006, y al comprador, nacido en septiembre de 1995 en Australia", dijo la fiscalía.

El Comité Olímpico Australiano dijo que no se habían presentado cargos contra el miembro del equipo, cuya identidad no fue revelada oficialmente. El organismo no hizo comentarios sobre el motivo de la detención.

"El Comité Olímpico Australiano sigue haciendo averiguaciones y organizando el apoyo al miembro del equipo", dijo el Comité en un comunicado.

Medios de comunicación franceses dijeron citando fuentes policiales que el jugador de hockey australiano había comprado alrededor de un gramo de cocaína.

La Federación Internacional de Hockey, el organismo que gobierna este deporte en todo el mundo, no hizo ningún comentario al respecto.

El equipo masculino de hockey de Australia fue eliminado el domingo en cuartos de final del torneo olímpico luego de perder por 2-0 ante Países Bajos.

(Reportaje adicional de Nick Mulvenney, Forrest Crellin, Leigh Thomas, Sudip Kar-Gupta; Redacción de Gabrielle Tétrault-Farber e Ingrid Melander; Edición en español de Daniela Desantis)

