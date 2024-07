Justicia alemana anula el despido de un futbolista por un mensaje sobre la guerra entre Israel y Hamás

Un tribunal alemán anuló este viernes el despido del futbolista neerlandés Anwar El Ghazi, cuyo contrato con el Mainz 05 (Maguncia) fue rescindido en noviembre por un mensaje en las redes sociales sobre el conflicto Israel-Hamás en Gaza.

El despido, que fue efectuado de manera "excepcional" y "sin un aviso previo", fue anulado, indicó en un comunicado una corte de Maguncia, una ciudad del oeste de Alemania.

El futbolista neerlandés denunció el despido y la congelación de su salario, una decisión que el club tomó después de que el deportista publicara en las redes sociales un mensaje con la frase "del río al mar, Palestina será libre"

El tribunal consideró que su despido no está justificado, ya que su mensaje se ajusta al marco "de la libertad de expresión".

El Mainz 05 tendrá que indemnizar al exinternacional neerlandés con una compensación de al menos 1,5 millones de euros (1,64 millones de dólares), además de reincorporarlo, informó la agencia alemana SIF, una filial de AFP.

El Ghazi expresó su solidaridad con los palestinos con una expresión que algunos consideran que es un llamado a destruir el Estado de Israel.

Cuando estalló la polémica el club anunció que el jugador iba a ser reintegrado, después de haber rectificado sus declaraciones en conversaciones con la dirección.

El tribunal de Mainz no se posicionó sobre esa publicación, sino sobre otra de posterior en que el futbolista aseguraba "que no se arrepentía y no tenía ningún remordimiento" sobre su primer mensaje.

El conflicto en Gaza se desencadenó el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a 1.195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya mató a 38.345 personas en Gaza, también civiles en su mayor parte, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás desde 2007.

